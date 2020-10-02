الأحد.. وزارة الإعلام تطلق الدورة الأولى للإعلاميين الأفارقة الناطقين بالإنجليزية 'أونلاين'

تنطلق الأحد القادم، الرابع من أكتوبر، فعاليات الدورة التدريبية الأونلاين الأولى للإعلاميين الأفارقة الناطقين باللغة الإنجليزية، التي يعدها مركز تدريب الإعلاميين الأفارقة التابع لوزارة الدولة للإعلام، بالتعاون مع وزارة الخارجية.





يذكر أن عدد المرشحين للمشاركة في هذه الدورة حتى الآن، وصل إلى ١٦ إعلامي من ٦ دول إفريقية وهي: "موريشيوس، زامبيا، بتسوانا، جامبيا، كينيا، نيجيريا".





وقالت الوزارة في بيان لها، إنه من المقرر أن تستمر الدورة لمدة ٤ أسابيع، يلتقي من خلالها المتدربون إلكترونيًا مع خبراء أكاديميين وقيادات إعلامية مصرية، وذلك حرصًا من الدولة المصرية على استمرار التواصل المصري الإفريقي في ظل جائحة كورونا، وتعذر حضور المشاركين نظرًا لاستمرار غلق مطارات معظم دول القارة.



