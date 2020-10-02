فايلر على رادار الدوري البلجيكي بعد الرحيل عن الأهلي

أشارت تقارير صحفية بلجيكية، إلى إمكانية عودة السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، إلى الدوري البلجيكي من جديد.





ولم تفصح التقارير عن اسم النادي الذي سيتولى رينيه فايلر تدريبه خلال الفترة المقبلة، بعدما رحل عن تدريب الأهلي مؤخرا، وتولى قيادة الأحمر بدلا منه بيتسو موسمياني.





في سياق متصل، كشفت صحيفة "voetbalkrant" البلجيكية، والمقربة من نادي أندرلخت، عن رغبة السويسري رينيه فايلر في العودة إلى أوروبا، وخاصة التدريب داخل بلجيكا مجددًا.





واوضحت أن السويسري رينيه فايلر هو آخر مدرب توج بلقب الدوري مع أندرلخت، وليس لديه المانع في العودة من جديد لـ بلجيكا.





وأكدت على أن صاحب الـ47 عامًا، يريد العودة إلى أوروبا، من أجل التواجد بجانب أسرته، حيث لم يراهم منذ فترة طويلة.