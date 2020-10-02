من المانيا.. هند رضا تشارك جمهورها بصورة جديدة علي "إنستجرام"

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:32 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
غازلت الفنانة والإعلامية هند رضا، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهرت بالفيديو من رحلتها بأبمانيا بإطلالة أنيقة مرتدية چاكت أبيض وچيب قصيرة باللون الأصفر.


وعلقت علي الصورة قائله:"اتبع النور الذي يمنحني الطاقة ويضئ قلبي".


والجدير ذكره أن آخر أعمال هند رضا مسلسل "دلع بنات " ، وهو من بطولة مي عز الدين وكنده علوش ومحمد عادل امام وسعد الصغير، وهو من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول الفوارق الطبقية في المجتمع من خلال قصة صديقتين، تنتمي إحداهما للطبقة الشعبية، بينما تنتمى الأخرى للطبقة البرجوازية، ويولد هذا الاختلاف بينهما العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية حول قصة حياتها تماماً بعد ما وقعت في حب أدهم وأصبح يمثل لها الحلم البعيد.



أخبار تهمك

إعلامي تونسي: اختيار موسيماني لتدريب الأهلي قرار خاطئ

منذ يوم

أمر وحيد تحفظ عليه موسيماني في أول انطباع عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

ليس سيرينو.. نجم صن داونز يدخل حسابات الأهلي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

مترجم فايلر يكشف موقفه من تدريب بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن أولى مباريات الأهلي تحت قيادة موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ ساعة و 22 دقيقة

إسرائيل تدخل خط النار مع أذربيجان.. وأرمينيا تستدعي سفيرها في تل أبيب

منذ حوالي 18 ساعة

أول رد فعل من الخطيب بعد وصول موسيماني للقاهرة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. التضامن: وسائل النقل العامة مجانا لمن فوق الـ70 عاما

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 16 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

شعبة الأدوية تكشف تفاصيل سحب مستحضر مغشوش من الصيدليات

منذ حوالي 16 ساعة

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

منذ أقل من ساعة

وزيرة التضامن تُعلن بشرى سارة لـ المسنين (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل استقرار

الآن

عاجل.. أول تعليق لـ السيسي على إصابة ترامب بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل استقرار

وزيرة التضامن تُعلن بشرى سارة لـ المسنين (فيديو)

09:49 ص

تطورات صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

12:01 م

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم

12:31 م

إسرائيل تدخل خط النار مع أذربيجان.. وأرمينيا تستدعي سفيرها في تل أبيب

08:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟