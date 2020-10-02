من المانيا.. هند رضا تشارك جمهورها بصورة جديدة علي "إنستجرام"

غازلت الفنانة والإعلامية هند رضا، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهرت بالفيديو من رحلتها بأبمانيا بإطلالة أنيقة مرتدية چاكت أبيض وچيب قصيرة باللون الأصفر.وعلقت علي الصورة قائله:"اتبع النور الذي يمنحني الطاقة ويضئ قلبي".والجدير ذكره أن آخر أعمال هند رضا مسلسل "دلع بنات " ، وهو من بطولة مي عز الدين وكنده علوش ومحمد عادل امام وسعد الصغير، وهو من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول الفوارق الطبقية في المجتمع من خلال قصة صديقتين، تنتمي إحداهما للطبقة الشعبية، بينما تنتمى الأخرى للطبقة البرجوازية، ويولد هذا الاختلاف بينهما العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية حول قصة حياتها تماماً بعد ما وقعت في حب أدهم وأصبح يمثل لها الحلم البعيد.