ندي بسيوني تطل علي متابعيها بالأسود وتشاركهم بحكمة لجمال الدين الرومي

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:24 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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غازلت الفنانة ندي بسيوني، جمهورها بفيديو قصير لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. 


وظهرت بالفيديو من أمام البحر بإطلالة أنيقة مرتدية شميز أسود وبنطلون أسود. 


وشاركت محييها بحمكة لجمال الدين الرومي وكتبت: لا تجزع من جرحك وإلا فكيف للنور أن يتسلل إلي باطنك ، صباح النور الإلهي.


يذكر أن الفنانة ندى بسيوني شاركت فى مسرحية "حمام الست" المأخوذة عن نص "حمام رومانى" للكاتب البلغاري برانيسلاف استروتايف.


بدور العرض حول أحد المواطنين اكتشف حمام الملكة كليوباترا فى بيته الذى يقع فى مدينة الإسكندرية بمنطقة بحري، ويقوم أحد باحثي الآثار بوضع يده على الحمام باعتبار أنه اكتشاف خاص به ويحاول الاستفادة منه فى تحقيق أمجاد علمية، وعلى الجانب الآخر يظهر مجموعة من الفسدة والمستغلين، منهم تجار آثار يحاولون استغلال الحمام الأثري.


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