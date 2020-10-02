ننشر موعد صرف العلاوات الخمس الدفعة الثانية اكتوبر 2020 لاصحاب المعاشات المستحقين

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:22 م
صرف العلاوات الخمس
صرف العلاوات الخمس
Advertisements

ننشر موعد صرف العلاوات الخمس الدفعة الثانية اكتوبر 2020 لاصحاب المعاشات المستحقين

صرف العلاوات الخمسة الدفعة الثانية اكتوبر 2020، لقد بدأت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في الاستعداد من خلال المنافذ التابعة لها لتستقبل أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمس والذين قد قاموا بصرف الدفعة الاولي من العلاوات الخمس في شهر يوليو 2020 والذين يقدر عددهم بحوالي 2.4 مليون مواطن الذين.

قاموا بصرف مستحقاتهم في خلال الدفعة الاولي من صرف العلاوات الخمس ولقد حددت هيئة التأمينات موعد صرف الدفعة الثانية بدءا من يوم الخميس 1 اكتوبر من دون التقيد بأي مواعيد لانتهاء الوقت المحدد للعمل فسوف يحصل جميع المتواجدين على مستحقاتهم.

الدفعة الثانية من العلاوات الخمس
أوضح رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية انة يمكن صرف كل صاحب معاش يحمل تلك البطاقة الخاصة بالصراف الالي مهما كانت تبلغ قيمة استحقاقاته التأمينية من خلال استخدام ماكينات الصراف الالي، ولقد أوضح انة لا داعي للقلق فهناك اكثر من حوالي 10 الاف ماكينة على مستوي جمهورية مصر العربية بأكملها اي انة لن يجد احد ماكينة بعيده عن مكان سكنة أو صعب الوصول اليها يمكن الاستعلام عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

خطة صرف معاشات اكتوبر
لقد أوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية ان الخطة المتبعة لصرف معاشات شهر اكتوبر تعتمد على تقسميم المستحقين لمعاش شهر اكتوبر الي ثلاث شرائح على ان تقوم الشريحة الاولي بالصرف يومي الخميس والاحد 1، 4 اكتوبرـ، والشريحة الثانية تقوم بالصرف يومي الاثنين والثلاثاء 5،6 اكتوبرـ، والشريحة الثالثة تقوم بالصرف يومي الاربعاء والاحد 7،11 اكتوبر 2020.

ننشر موعد صرف العلاوات الخمس الدفعة الثانية اكتوبر 2020 لاصحاب المعاشات المستحقين

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ماكينات الصراف الآلى صرف العلاوات الخمس الدفعة الثانية اكتوبر 2020 صرف العلاوات الخمس 2020 صرف العلاوات الخمس

أخبار تهمك

ليس سيرينو.. نجم صن داونز يدخل حسابات الأهلي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

مترجم فايلر يكشف موقفه من تدريب بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

أمر وحيد تحفظ عليه موسيماني في أول انطباع عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد فعل من الخطيب بعد وصول موسيماني للقاهرة

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

منذ 41 دقيقة

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل استقرار

الآن

تطورات صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. التضامن: وسائل النقل العامة مجانا لمن فوق الـ70 عاما

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ ساعة و 12 دقيقة

إسرائيل تدخل خط النار مع أذربيجان.. وأرمينيا تستدعي سفيرها في تل أبيب

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. أول تعليق لـ السيسي على إصابة ترامب بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 52 دقيقة

إعلامي تونسي: اختيار موسيماني لتدريب الأهلي قرار خاطئ

منذ يوم

وزيرة التضامن تُعلن بشرى سارة لـ المسنين (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 16 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

شعبة الأدوية تكشف تفاصيل سحب مستحضر مغشوش من الصيدليات

منذ حوالي 16 ساعة

الكشف عن أولى مباريات الأهلي تحت قيادة موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

الاستعلام عن العلاوات الخمسة بالرقم التامينى.. ننشر الشروط المطلوبة ورابط nosi.gov.eg لمعرفة قيمة الزيادة

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2020.. وزارة المالية توضح

صرف المرحلة الثانية من العلاوات الخمس للمستحقين في هذا الموعد – الاستعلام عن قيمة العلاوات الخمس وزارة التضامن الاجتماعي

ننشر موعد صرف الدفعة الثانية لأصحاب العلاوات الخمسة عبر رابط moss gov eg وزارة التضامن الاجتماعي

تعرف الان على موعد صرف العلاوات الخمسة 2020 الدفعة الثانية لأصحاب المعاشات (وزارة التضامن الاجتماعي)

الخميس.. صرف معاشات أكتوبر والدفعة الثانية لـ"العلاوات الخمس"

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل استقرار

وزيرة التضامن تُعلن بشرى سارة لـ المسنين (فيديو)

09:49 ص

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم

12:31 م

تطورات صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

12:01 م

إسرائيل تدخل خط النار مع أذربيجان.. وأرمينيا تستدعي سفيرها في تل أبيب

08:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟