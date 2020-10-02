مصرع طالبة صدمتها سيارة مسرعة بالقناطر الخيرية

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شهدت منطقة مركز شباب البرادعة، التابعة لمركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، اليوم الجمعة، مصرع طالبة بالصف الثالث الثانوي العام، أثناء عبورها الطريق الرئيسي بمدخل القرية، حيث صدمتها سيارة مسرعة، وجرى نقلها لمستشفى القناطر الخيرية المركزي، لتقديم الرعاية الصحية لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة هناك، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد غيث مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد تلقيه بلاغا من الأهالي بمنطقة البرادعة التابعة للمركز، باصطدام سيارة مسرعة بطالبة بالصف الثالث الثانوي، أثناء عبورها الطريق أمام مركز شباب البرادعة بمدخل القرية، وجرى ضبط قائد السيارة، وجرى نقل الطالبة لمستشفى القناطر الخيرية، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة أثناء تقديم الإسعافات لها.



وانتقل المقدم أسامة مشهور رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أن الطالبة "إسراء.أ.ح" 16 عاما، كانت عائدة برفقة زميلاتها من أحد الدروس الخصوصية صباح اليوم، وأثناء عبورها الطريق أمام مركز شباب البرادعة صدمتها سيارة مسرعة، وجرى ضبط قائدها، وجاري تكثيف الجهود لضبطه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.