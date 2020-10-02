تخفيض درجات القبول بمدارس التعليم الفني

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:17 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة النزول بالحد الأدنى لمجموع درجات القبول بمدارس التعليم الفني (صناعي/ تجاري/فندقي) التي يوجد بها أماكن شاغرة للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠م .

وأشار محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، إلى أنه تم النزول بالمجموع بعدد من المدارس التي بها أماكن شاغرة منها مدرسة جلال فهمي الفنية المتقدمة نظام ٥ سنوات ليصبح الحد الأدنى بنين ٢٥٥ درجة والحد الأدنى محافظات ٢٦٠ درجة، وفى مدرسة الحديد والصلب الفنية المتقدمة نظام ٥ سنوات أصبح الحد الأدنى بنين ٢٣٠ درجة والحد الأدنى محافظات ٢٣٥ درجة ، ومدرسة دار السلام الفنية المعمارية المتقدمة نظام ٥ سنوات الحد الأدنى بنين ٢٤٠ درجة و الحد الأدنى محافظات ٢٤٥ درجة ، ومدرسة ١٥ مايو الفنية المتقدمة نظام ٥ سنوات مشترك الحد الأدنى بنين ٢٣٠ درجة والحد الأدنى بنات ٢٣٠ درجة والحد الأدنى محافظات ٢٣٥ درجة ، ومدرسة السلام الثانوية المعمارية نظام ٣ سنوات الحد الأدنى بنين ٢٠٥ درجة ، ومدرسة السلام الثانوية الصناعية بنات نظام ٣ سنوات الحد الأدنى ٢٢٠ درجة ، ومدرسة رقي المعارف الثانوية الصناعية بنات نظام ٣ سنوات الحد الأدنى ٢٠٥ درجة ، ومدرسة حلوان الثانوية الصناعية بنات نظام ٣ سنوات الحد الأدنى ٢٢٠ درجة ، ومدرسة السيدة زينب المهنية بنين نظام مهني الحد الأدنى ١٩٥ درجة إعدادية عامة .
وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم أنه بالنسبة للقبول بالمدارس التجارية / الفندقية للعام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١م والخاص بالمدارس الفنية التجارية والفندقية (نظام السنوات الخمس) أصبح الحد الأدنى للمدرسة الفنية المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية بالنزهة مشترك ٢٣٥ درجة ، وفى فصول تجاري نظام الثلاث سنوات للحاصلين على الإعدادية أصبح الحد الأدنى لمدرسة سعد زغلول التجارية بنين (إدارة الشرابية التعليمية) ٢٠٠ درجة ،
وفى المدارس الفنية الفندقية للتعليم والتدريب المزدوج (شعبة مطاعم خدمة وجبات سريعة) أصبح الحد الأدنى لمدارس الزيتون الثانوية الفنية التجارية (الزيتون ) ، والثانوية الفنية التجارية بنوبار (عابدين ) ، والثانوية الفنية التجارية بالمقطم ( الخليفة والمقطم ) ١٨٥ درجة .

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