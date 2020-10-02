ضبط 4 أطنان لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:17 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، اليوم الجمعة، من مصنع بدون لإعداد الوجبات الجاهزة تابع لأحد المطاعم الكبرى في مدينة العبور، عثر به على 4 طن لحوم مجهولة المصدر، وبدون أي بيانات تدل على مصدرها وسلع عذائية عبارة عن جبنة رومي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربي، مدير الأمن إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، يفيد ضبط مصنع بدون ترخيص، لتجهيز الوجبات الجاهزة تابع لأحد المحلات الكبرى الشهيرة في منطقة العبور، وعثر بداخل المصنع على 3 طن "لحوم مستوردة، ومفروم لحوم، ومقطعات دواجن" و1.41 طن سلع غذائية "جبن رومي مبشور ومسلي"، غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وبدون مستندات تدل على مصدرها تمهيدا لتقديمها كوجبات جاهزة للمستهلكين، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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