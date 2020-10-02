سعفان: صرف 429 ألف جنيه إعانات طوارئ لـ 147 عاملا بشركة متعثرة 

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وافق محمد سعفان، وزير القوي العاملة ، رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، على صرف 429 ألفاً و 957 جنيها من الصندوق التابع لوزارة القوى العاملة لـ147 عاملا بشركة جنيدي للملابس الجاهزة ، وذلك لتعثر الشركة فى صرف أجور عمالها، نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها نتيجة جائحة كورونا، ووفقا الكشوف الواردة من الشركة والمعتمدة من التأمينات.



وأصدر الوزير، توجيهاته بالصرف فورا للعاملين بالشركة من خلال الهيئة القومية للبريد عن طريق الرقم القومي للعامل خلال الفترة من 5 أكتوبر وينتهي في 20 من نفس الشهر ، وذلك حتي يتسنى لجميع العاملين بالشركة مواجهة متطلبات المعيشة.





جدير بالذكر، أن صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة الشركات التى تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالى زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال فى المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.

