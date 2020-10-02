سعفان: صرف 429 ألف جنيه إعانات طوارئ لـ 147 عاملا بشركة متعثرة 

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:11 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
وافق محمد سعفان، وزير القوي العاملة ، رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، على صرف 429 ألفاً و 957 جنيها من الصندوق التابع لوزارة القوى العاملة لـ147 عاملا بشركة جنيدي للملابس الجاهزة ، وذلك لتعثر الشركة فى صرف أجور عمالها، نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها نتيجة جائحة كورونا، ووفقا الكشوف الواردة من الشركة والمعتمدة من التأمينات.

وأصدر الوزير، توجيهاته بالصرف فورا للعاملين بالشركة من خلال الهيئة القومية للبريد عن طريق الرقم القومي للعامل خلال الفترة من 5 أكتوبر وينتهي في 20 من نفس الشهر ، وذلك حتي يتسنى لجميع العاملين بالشركة مواجهة متطلبات المعيشة.


جدير بالذكر، أن صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة الشركات التى تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالى زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال فى المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.

أخبار تهمك

أول رد فعل من الخطيب بعد وصول موسيماني للقاهرة

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

منذ أقل من ساعة

إعلامي تونسي: اختيار موسيماني لتدريب الأهلي قرار خاطئ

منذ يوم

إسرائيل تدخل خط النار مع أذربيجان.. وأرمينيا تستدعي سفيرها في تل أبيب

منذ حوالي 18 ساعة

وزيرة التضامن تُعلن بشرى سارة لـ المسنين (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل استقرار

الآن

ليس سيرينو.. نجم صن داونز يدخل حسابات الأهلي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

مترجم فايلر يكشف موقفه من تدريب بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

أمر وحيد تحفظ عليه موسيماني في أول انطباع عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الصحة": تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 16 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. التضامن: وسائل النقل العامة مجانا لمن فوق الـ70 عاما

منذ حوالي 19 ساعة

الكشف عن أولى مباريات الأهلي تحت قيادة موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. أول تعليق لـ السيسي على إصابة ترامب بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

شعبة الأدوية تكشف تفاصيل سحب مستحضر مغشوش من الصيدليات

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل استقرار

وزيرة التضامن تُعلن بشرى سارة لـ المسنين (فيديو)

09:49 ص

تطورات صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

12:01 م

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم

12:31 م

إسرائيل تدخل خط النار مع أذربيجان.. وأرمينيا تستدعي سفيرها في تل أبيب

08:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟