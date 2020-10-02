"تطوير العشوائيات": نستهدف تحسين الوجهة العمرانية لمصر (فيديو)

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إنهم يستهدفون تحسين الوجهة العمرانية بالكامل للدولة، ولهذا جاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإقامة تجمعات سكنية مخططة في عواصم المحافظات والمدن الكبرى.





وأشار "صديق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجههم في تنفيذ هذا التكليف هو إيجاد الأراضي المناسبة لإقامة هذه التجمعات، منوها بأنه في خلال 36 ساعة مروا على 4 محافظات لإختيار الأراضي المناسبة.





وأضاف رئيس صندوق تطوير العشوائيات، أنه سيتم الإعلان عن الخطة لتنفيذ هذه المشروعات في خلال شهور القليلة القادمة،





وعقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة مخططات تنمية أراضى الساحل الشمالي الغربى، وذلك بحضور اللواء ناصر فوزى، رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وقيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستشاري المشروع.





وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم خلال الاجتماع استعراض المخطط الاستراتيجي لأراضى الساحل الشمالي الغربي، والمخططات التفصيلية لمناطق التنمية ذات الأولوية، حيث وجه الوزير بسرعة الانتهاء من إعداد لوحات الاعتماد لعرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.





وأشار وزير الإسكان إلى أنه تم أيضا استعراض موقف تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء بتلك الأراضي، وكذا موقف التقدم بالمستندات الخاصة بأية ملكيات للأراضي، حيث يتم تلقى الطلبات بالمقر المؤقت لجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بالكيلو 54 طريق الساحلي الدولى أمام قرية مراقيا، بالمقر الحالي لجهاز حماية أملاك الهيئة.



