القوى العاملة: تعيين 116 شاباً واستخراج 306 شهادات قياس المهارة بالأقصر

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الأقصر 116 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، منهم شاب من ذوى القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، كما تم استخراج 992 شهادة قيد ، و 306 شهادات قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

تلقى الوزير تقريراً من مدير المديرية عبده هاشم، أوضح فيه إنجازات المديرية خلال شهر أغسطس الماضى، حيث قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 267 منشأة ، وأسفر عن تحرير 8 محاضر لمنشآت مخالفة ، والقيام بـ 10 حملات نهارية تفتيش شامل ، فضلاً عن تلقى 4 شكاوى عمالية ، وتم تسوية 2 منها ودياً وما زالت شكوتان منها تحت البحث .

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت المديرية بالتفتيش على 85 منشأة ، وأسفر عن تحرير 23 محضراً للمنشآت المخالفة ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 71 منشأة أخري لإزالة المخالفات ، بالإضافة إلى تلقى 9 شكاوى تم استيفاء أثنين منها ، وتحرير محضر شكوتين، وتبقت 5 شكاوى ما زالت تحت البحث .

كما تلقت المديرية 14 شكوى فردية، بالاضافة إلى 11 شكوى مرحلة من شهر يوليو الماضي تم بحث 15 منها ، و 10 شكاوى ما زالت تحت البحث ، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 236 منشأة ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى التابعة للمديرية .