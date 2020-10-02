وزير القوى العاملة يهنئ "الزملوط " بالعيد القومي للوادي الجديد

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:08 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements

هنأ وزير القوي العاملة محمد سعفان،  اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، وشعبها بمناسبة العيد الوطني للمحافظة، الذي يوافق 3 أكتوبر من كل عام.
وقال "سعفان" في برقية تهنئة للمحافظ : إن هذا اليوم يتزامن مع ذكرى وصول أول قوافل جهاز التعمير للمحافظة عام 1959، حيث انطلقت شرارة البدء للعمل بكل قوة وإصرار لتعمير الصحراء وتحقيق التنمية الشاملة لوطننا العزيز.
وأعرب الوزير للمحافظ بهذه المناسبة عن تقديره العميق للجهود المبذولة لرفع المعاناة عن كاهل أبناء المحافظة، والسعي الدءوب لتحسين الخدمات للارتقاء بها بوجه عام، متمنيا للمحافظة وشعبها استمرار التقدم و الرقي بوطننا العزيز .
 


القوى العاملة: تعيين 11 شباباً والتفتيش على 131 منشأة بشمال سيناء

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة شمال سيناء 11 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وذلك من ضمن 79 شاباً مسجلين من راغبى العمل، فضلا عن صرف 5 آلاف جنيه منحاً للعمالة غير المنتظم ، كرعاية اجتماعية وفقاً للائحة المالية لهذه الفئة.
تلقي وزير القوي العاملة ، تقريرا بذلك من  محمد سالم عبد المالك  مدير المديرية عن إنجازاتها عن شهر أغسطس الماضي، أشار فيه إلي أن المديرية قامت باستخراج 28 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة .
وفى مجال التفتيش العمالي قامت المديرية بالتفتيش على 116 منشأة ، وتحرير محضر عمالي ، وفي مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 15 منشأة ، والاشتراك في لجنة واحدة التراخيص للمحال العامة بناء على خطاب من الصندوق الإجتماعي.
كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 15 منشأة ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.

أخبار تهمك

تطورات صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

وزيرة التضامن تُعلن بشرى سارة لـ المسنين (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. التضامن: وسائل النقل العامة مجانا لمن فوق الـ70 عاما

منذ حوالي 19 ساعة

إسرائيل تدخل خط النار مع أذربيجان.. وأرمينيا تستدعي سفيرها في تل أبيب

منذ حوالي 18 ساعة

أمر وحيد تحفظ عليه موسيماني في أول انطباع عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 16 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

شعبة الأدوية تكشف تفاصيل سحب مستحضر مغشوش من الصيدليات

منذ حوالي 16 ساعة

ليس سيرينو.. نجم صن داونز يدخل حسابات الأهلي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل استقرار

الآن

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول تعليق لـ السيسي على إصابة ترامب بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن أولى مباريات الأهلي تحت قيادة موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد فعل من الخطيب بعد وصول موسيماني للقاهرة

منذ حوالي 4 ساعات

إعلامي تونسي: اختيار موسيماني لتدريب الأهلي قرار خاطئ

منذ يوم

مترجم فايلر يكشف موقفه من تدريب بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل استقرار

وزيرة التضامن تُعلن بشرى سارة لـ المسنين (فيديو)

09:49 ص

تطورات صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

12:01 م

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم

12:31 م

إسرائيل تدخل خط النار مع أذربيجان.. وأرمينيا تستدعي سفيرها في تل أبيب

08:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟