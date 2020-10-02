وزير القوى العاملة يهنئ "الزملوط " بالعيد القومي للوادي الجديد

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هنأ وزير القوي العاملة محمد سعفان، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، وشعبها بمناسبة العيد الوطني للمحافظة، الذي يوافق 3 أكتوبر من كل عام.

وقال "سعفان" في برقية تهنئة للمحافظ : إن هذا اليوم يتزامن مع ذكرى وصول أول قوافل جهاز التعمير للمحافظة عام 1959، حيث انطلقت شرارة البدء للعمل بكل قوة وإصرار لتعمير الصحراء وتحقيق التنمية الشاملة لوطننا العزيز.

وأعرب الوزير للمحافظ بهذه المناسبة عن تقديره العميق للجهود المبذولة لرفع المعاناة عن كاهل أبناء المحافظة، والسعي الدءوب لتحسين الخدمات للارتقاء بها بوجه عام، متمنيا للمحافظة وشعبها استمرار التقدم و الرقي بوطننا العزيز .







القوى العاملة: تعيين 11 شباباً والتفتيش على 131 منشأة بشمال سيناء



أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة شمال سيناء 11 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وذلك من ضمن 79 شاباً مسجلين من راغبى العمل، فضلا عن صرف 5 آلاف جنيه منحاً للعمالة غير المنتظم ، كرعاية اجتماعية وفقاً للائحة المالية لهذه الفئة.

تلقي وزير القوي العاملة ، تقريرا بذلك من محمد سالم عبد المالك مدير المديرية عن إنجازاتها عن شهر أغسطس الماضي، أشار فيه إلي أن المديرية قامت باستخراج 28 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة .

وفى مجال التفتيش العمالي قامت المديرية بالتفتيش على 116 منشأة ، وتحرير محضر عمالي ، وفي مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 15 منشأة ، والاشتراك في لجنة واحدة التراخيص للمحال العامة بناء على خطاب من الصندوق الإجتماعي.

كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 15 منشأة ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.