بفيديو قصير.. ميس حمدان تبرز جمالها بإطلالة طبيعية

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:07 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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غازلت الفنانة ميس حمدان، جمهورها بفيديو قصير لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهرت ميس بالفيديو تبرز جمالها بإطلالة طبيعية بدون ميكب مرتدية توب أسود ، وتركت شعرها منسدلاً .


وعلقت ميس علي الفيديو وكتبت : عطلة نهاية أسبوع سعيدة.

في سياق منفصل، تعاقدت الفنانة ميس حمدان مع المنتج نصر محروس، لتوزيع أغنيتها الخليجية الجديدة، التي تحمل اسم "اصحى صحصح"، لافتة إلى أنها لم تتعاقد على ألبوم كامل معه، وأنها تستعد للتعاون معه أيضًا في أغنية أخرى باللهجة المصرية.

أغنية "اصحى صحصح"، من كلمات أسامة السليمى، وألحان محمد البدر، توزيع أحمد العسال، ومكس وماستر المهندس ماهر صلاح.

يذكر أن الفنانة ميس حمدان قررت تأجيل طرح أغنيتها الخليجية الجديدة "صحصح يا غبى" بسبب أحداث لبنان.


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