تخصصات تشترط اختبارات قدرات بتنسيق الدبلومات.. طريقة التقديم

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هناك عدد من الكليات والتخصصات الموجودة في تنسيق الدبلومات الفنية 2020 تتطلب أن يجتاز الطلاب اختبار قدرات من أجل إتاحة الالتحاق بها في العام الدراسي الجديد، ويجب أن يتم التقديم فيها قبل انتهاء تلك المرحلة التي تسدل ستارها في الأربعاء الموافق 7 أكتوبر المقبل.



وهناك عدد من الكليات للدبلومات الفنية التي تشترط اختبار قدرات وهي: الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة- جامعة بنى سويف التكنولوجية، الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا)، كليات الفنون التطبيقية - كليات الفنون الجميلة "عمارة – فنون".



وأعلنت وزارة التعليم العالى عن انطلاق اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية فى كليات "الفنون التطبيقية - كليات الفنون الجميلة "عمارة - فنون" - الكليات التكنولوجية" والتي من المقرر أن تنطلق غدا السبت.



وفيما يلي يقدم "الفجر" خطوات تقديم الطلاب في اختبارات القدرات التي تشترطها عدد من الكليات التي توجد في تنسيق طلاب الدبلومات الفنية 2020:



1- الدخول على موقع التنسيق https:tansik.egypt.gov.egapplication.



2- اختيار صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات.



3- تظهر عدد من المربعات يتم تسجيل الرقم السري ورقم الجلوس لطلاب المدارس الفنية الصناعية، وكود التنسيق والرقم السري بالنسبة طلاب المعاهد الفنية الصناعية



4- ستظهر قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات وأماكن أداء هذه الاختبارات والمواعيد المحددة، فيختار الطالب نوع القدرات التي يرغب في أدائه، وسيتم تحديد الموعد الذي يتوجه به إلى الكلية لإجراء الاختبار.



5- وبعد الانتهاء من حجز موعد اختبار القدرات يجب على الطالب طباعة إيصال يشمل أنواع القدرات والمواعيد وأماكن أداء الاختبارات بالكليات.





وكانت وزراة التعليم العالي حددت أماكن أداء الاختبارات والتخصصات المطلوبة فيما يخص كليات الفنون التطبيقية، محافظات القاهرة – الجيزة، تجرى الاختبارات فى كلية الفنون التطبيقية بالجيزة (جامعة حلوان) فى تخصصات النسيج – الملابس الجاهزة – الزخرفى – ترميم الآثار – التصوير وطباعة أوفست (من خريجى المعاهد الفنية الصناعية)، ومحافظات الغربية – المنوفية – القليوبية – السويس – الشرقية – الإسماعيلية، تجرى الاختبارات فى كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها.



أما محافظات الدقهلية – دمياط – بورسعيد –شمال سيناء – جنوب سيناء- الإسكندرية- مطروح – كفر الشيخ - البحيرة، تجرى الاختبارات فى كلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط، ومحافظات بنى سويف – الفيوم –- المنيا – أسيوط – الوادى الجديد – سوهاج – قنا – البحر الاحمر – الأقصر - أسوان تجرى الاختبارات فى كلية الفنون التطبيقية جامعة بنى سويف.



أما اختبارات كليات الفنون الجميلة عمارة تخصص معمارى تجرى محافظات القاهرة – الجيزة –القليوبية المنوفية – الفيوم – الشرقية – الدقهلية – السويس –الاسماعيلية – بورسعيد - شمال سيناء فى كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك (عمارة)، وتجرى محافظات الاسكندرية البحيرة – مطروح – الغربية- كفر الشيخ – دمياط اختبارات القدرات فى كلية الفنون الجميلة جامعة الاسكندرية (عمارة)، كما تجرى طلاب محافظات المنيا – اسيوط –الوادى الجديد – قنا – سوهاج – اسوان – البحر الاحمر – الاقصر – جنوب سيناء- بنى سويف اختبارات القدرات فى كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا(عمارة).



واختبارات كليات الفنون الجميلة ( فنون ):يجرى طلاب محافظات القاهرة – الجيزة –القليوبية – الفيوم – المنوفية– الإسماعيلية – بورسعيد - الشرقية – السويس – الدقهلية - شمال سيناء فى كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك وتخصص ( فنون ) المعهد الفنى لترميم (ترميم دقيق – ترميم معمارى – ترميم اثار)الآثار، ويؤدى طلاب محافظات الإسكندرية - البحيرة – مطروح – دمياط - الغربية- - كفر الشيخ فى كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية( فنون )



كما يؤدى طلاب محافظات بنى سويف - المنيا – أسيوط – الوادى الجديد – سوهاج – جنوب سيناء اختبارات القدرات فى كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا ( فنون )، أما طلاب محافظات قنا – أسوان – البحر الأحمر – الأقصر يؤدون اختبارات القدرات فى كلية الفنون الجميلة جامعة جنوب الوادى بالأقصر



وبالنسبة اختبارات الجامعات التكنولوجية(لطلاب الشهادات الفنية الصناعية نظام 5،3 سنوات ودبلوم الجامعة العمالية شعبة التنمية التكنولوجية، يؤدى طلاب محافظات القاهرة – الجيزة–الإسماعيلية – بورسعيد - السويس – شمال سيناء- جنوب سيناء - البحر الأحمر – مطروح اختبارات القدرات فى الكلية التكنولوجية بجامعة القاهرة الجديدة التكتولوجية- التجمع الخامس



وحددت وزارة التعليم العالى لطلاب الدبلومات بمحافظات ‏الإسكندرية - البحيرة – المنوفية – دمياط - الغربية- كفر الشيخ - الدقهلية - الشرقية– القليوبية أداء اختبارات القدرات فى مقر الكلية التكنولوجية بجامعة الدلتا التكتولوجية بقويسنا (محافظة المنوفية)، أما طلاب محافظات ‏بنى سويف – الفيوم - المنيا – أسيوط – الوادى الجديد – سوهاج – قنا – أسوان – الأقصر، يردون اختبارات القدرات فى الكلية التكنولوجية بجامعة بنى سويف التكنولوجية محافظة بنى سويف.

