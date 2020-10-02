أوقاف القليوبية تفتتح مسجد البقاشين ضمن الافتتاحات الجديدة

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:05 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أعلن الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، افتتاح مسجد البقاشين الجديد، اليوم الجمعة، خلال صلاة الجمعة لينضم لقافلة الدعوة الدينية بالمحافظة، مشيرًا أن المسجد هو العاشر ضمن سلسلة الافتتاحات للمساجد الجديدة التي شهدتها المحافظة على مدى الأسابيع الماضية، حيث جرى افتتاح 9 مساجد خلال الأسابيع ال3 الماضية.

أوضح أبوالسعود، أن المسجد الحديد جرى إنشاؤه حديثا على نفقة أحد الأهالي بقرية البقاشين مركز كفرشكر، وتبلغ مساحته 250 متر بتكلفة 1.5 مليون جنيه، ويدخل الخدمة لرفع الشعائر وأداء الصلوات اليومية والجمعة.

يذكر ان المحافظة شهدت علي مدار الأسابيع الماضية افتتاح 9 مساجد موزعة على قرى ومدن المحافظة وفق الخطة التي أعلنتها الوزارة للمساجد الجديدة بتكلفة إجمالية وصلت 31 مليون جنيه حتى الأن.
أوقاف القليوبية تفتتح مسجد البقاشين ضمن الافتتاحات الجديدة
أوقاف القليوبية تفتتح مسجد البقاشين ضمن الافتتاحات الجديدة
أوقاف القليوبية تفتتح مسجد البقاشين ضمن الافتتاحات الجديدة
أوقاف القليوبية تفتتح مسجد البقاشين ضمن الافتتاحات الجديدة
أوقاف القليوبية تفتتح مسجد البقاشين ضمن الافتتاحات الجديدة
أوقاف القليوبية تفتتح مسجد البقاشين ضمن الافتتاحات الجديدة

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