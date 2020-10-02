بتكلفة 28 مليون جنيه . افتتاح 6 مساجد في كفر الشيخ

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قام الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، بإفتتاح 6 مساجد، منهم 5مساجد بقرى الحامول ومسجد بقرية تابعة لمركز كفر الشيخ، وأدى الصلاة بمسجد قرية 77 المنصور التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ،.



حيث تم افتتاح 12 مسجدًا خلال الأيام الماضية وتم اليوم افتتاح 6 مساجد أخرى بتكلفة 28 مليون و395 الف جنيه،ضمن 19 مسجدًا ما بين انشاء جديد أو إحلال وتجديد بتكلفة 55 مليون جنيه.



وشهد محافظة كفر الشيخ اهتمامًا كبيرًا بإعمار وإنشاء المساجد بقرى ومدن المحافظة، فبلغ عدد المساجد بالمحافظة 4 آلاف و50 مسجدًا، وتشهد افتتاح 19 مسجد آخرين في قرى المحافظة ضمن اهتمام الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،بإعمار المساجد وانشائها، وفرشها، وهناك عدد من المساجد تحت الانشاء بالقرى بالتعاون بين وزارة الأوقاف والمشاركة المجتمعية من الأهالي



وقال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، كلفه بافتتاح 6 مساجد جديدة، 77 المنصور، بمركز الحامول، وابو احمد المشرفي بالحامول والمسجد الكبير 75المنصوربالحامول،ومسجد عزبة اللبيشي بكفر الشيخ، ومسجد المناوفة البحرية بالحامول ومسجد عزبة صالح بالحامول، ضمن 19 مسجدا.







وقال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، إن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعمار وإنشاء وتطوير وإحلال وتجديد المساجد، وأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،و الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف،يوليان اهتماما خاصًا بالمساجد وتوفير كل ما تحتاجه، وأن الدكتور محمد مختار، وزير الأوقاف، على تواصل دائم مع وكلاء الوزارات للتعرف على احتياجات المساجد، وما يتم إنشاؤه أو إحلاله وتجديده.





جدير بالذكر أن المساجد ال18 مسجدا والتي تم افتتاحها خلال الأيام الماضية واليوم،هي كوم السعداء بمركز فوه، والنور بعزبة السعدة بمركز مطوبس، ومسجد الرحمة تعاون ثان بمركز الحامول، ومسجد الفتح بالقصابي بمركز سيدي سالم، ومركز الصالحين بصرصار مركز سيدي سالم، ومسجد الشيخ حسن بقرية صندلا مركز كفر الشيخ، وعمرو بن العاص،بعزبة فؤاد رجب فوه، والدوايدة الجديد.،و52الكبير بقرية المنصورة بالحامول،وزهير المحطة بقلين،ومسجد سيدى احمد ربيع بدسوق، والمسجد الكبير بالكفر الشرقي و77 المنصور، بمركز الحامول، وابو احمد المشرفي بالحامول والمسجد الكبير 75المنصور،ومسجد عزبة اللبيشي بكفر الشيخ، ومسجد المناوفة البحرية بالحامول ومسجد عزبة صالح بالحامول،.