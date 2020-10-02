صفقة مدوية على أبواب مانشستر سيتي

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:00 م
بوابة الفجر
أنس عبد الغني
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اوضحت تقارير صحفية إنجليزية عن رغبة مانشستر سيتي بالتعاقد مع الدولي الأرجنتيني نيكولاس تاليافيكيو نجم أياكس الهولندي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


وظهر نيكولاس بمستوى لافت للنظر مع أياكس خلال الموسمين الماضيين، كما أنه يعتبر الظهير الأيسر الأساسي لمنتخب الأرجنتين.


ويستهدف مانشستر سيتي التعاقد مع ظهير أيسر قبل الموعد النهائي لسوق الانتقالات الصيفية، بأن أياكس يقاوم خسارة لاعبه الرابع هذا الصيف، لكن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، يحرص على الانتقال إلى الدوري الإنجليزي.


وأشارت التقارير، إلى أن مانشستر سيتي عليه دفع 23 مليون جنيه إسترليني لضم الظهير الأيسر، ولكن ينتظر موقف زينتشينكو النهائي.


يذكر أن السيتي نفق أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف للتعاقد مع مدافعين فقط، بعدما ضم الثنائي ناثان أكي من بورنموث، وروبن دياس مدافع بنفيكا.

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