التضامن: تنسيق مستمر مع منظومة الشكاوى الحكومية لتقديم الرعاية للاطفال والكبار بلامأوي

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 12:59 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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استقبلت الوحدة المركزية لبرنامج حماية الاطفال والكبار بلامأوي بوزارة التضامن الاجتماعي وفدا من منظومة الشكاوي الحكومية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

وأستعرض الإجتماع آلية التعاون المشتركة بين البرنامج ومنظومة الشكاوي الحكومية التي تعمل علي تعزيز التعاون مع الوزارات والجهات الحكوميةِ

وأكد حسني يوسف مدير البرنامج ان منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة لها دور كبير جدا في تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية مشيرا الي أن المنظومة تدعم البرنامج من خلال التنسيق بين الاجهزة الحكومية منها وزارة الداخلية ووزارة الصحة ( الامانة العامة للصحة النفسية )، وذلك من خلال فريق التدخل السريع الطبي بالمنظومة لتسهيل إيداع الاطفال والكبار بلا مأوى لتلقي كافة أوجه الرعاية الطبية تمهيدا لايداعهم من خلال البرنامج بدور الرعاية الإجتماعية بعد تماثلهم للشفاء.

وقد أشار يوسف إلي أن الوزارة تنفذ برنامجأ قوميًا لحماية الاطفال والكبار بلامأوي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر موضحا ان منظومة الشكاوي الحكومية لها دور كبير في تذليل كافة العقبات والتنسيق مع الوزارات حيث يعمل البرنامج علي الرد الفوري علي جميع الشكاوي والبلاغات الواردة بالخط الساخن لمنظومة الشكاوي الحكومية 16528.

وقدم يوسف الشكر لمنظومة الشكاوي الحكومية برئاسة مجلس الوزراء علي سرعة الاستجابة والتعاون المستمر والمكثف.

وقد حضر اللقاء المهندس كرم خليفة مدير متابعة الجهات الحكومية بالمنظومة والدكتور احمد المزين مدير متابعة وزارة التضامن الإحتماعي بمنظومة الشكاوي.

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