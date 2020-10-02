التضامن: فريق أطفال وكبار بلا مأوى ينقذ مسنا ونقله لمستشفى الدمرداش

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وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي فريق أطفال وكبار بلا مأوي بالتحرك فورا واتخاذ اللازم، وذلك ردا علي البلاغ الوارد من منظومة الشكاوي الحكومية ووسائل الاعلام بتواجد مسن بلا مأوي يفترش أحد شوارع القاهرة.



وتبين من خلال دراسة الحالة التي قام بها الفريق ان المسن يدعي م.ع.ا 72 عاما متواجد بامتداد شارع رمسيس ومن قبل كان يجلس بحي عابدين بوسط القاهرة، ويعاني من القدم السكري وغرغرينا ويحتاج لعملية بتر احدى قدميه كما يعاني من الزهايمر.



وقام فريق البرنامج بنقل الحالة على الفور لمستشفى الدمرادش بالعباسية وتم التواصل مع مدير المستشفى وعرض الحالة على قسم الجراحة وعمل كافة الفحوصات والاشاعات اللازمة لتشخيص القدم السكرى الغرغرينا التى يعانى منها، وبالعرض على اكثر من طبيب أكدوا انه يحتاج الى عملية بتر فى احد قدميه وحجزه فى المستشفى.



كما تم عمل الفحوصات اللازمة بتحليل فيروس كورونا والتي اظهرت إصابته بالفيروس، حيث تم اعداد الحالة لنقلها لمستشفى العبور للحجر الصحى، ويقوم الفريق بمتابعة الحالة لحين تماثلها للشفاء التام وسوف يتم ايداعها باحدي دور للرعاية.



وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الإطار، بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلامأوى من خلال الاتصال الخط الساخن للوزارة 16439 أو أو من خلال الصفحة الرسمية لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى. https:www.facebook.comAtfalBelaMawa.



جدير بالذكر أن فريق التدخل السريع يعد أحد آليات وزارة التضامن الاجتماعي لدعم التدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية حيث تم تدشين الفريق عام 2014 لإجراء التدخلات السريعة والعاجلة إزاء ما يتم تلقيه من بلاغات عن تجاوزات ضد نزلاء مؤسسات الرعاية من الأطفال والمسنين، كما يتعامل الفريق مع حالات المشردين حيث يتم ايداعهم دور الرعاية الاجتماعية



ويتلقى الفريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) و16528 أو من خلال الشكاوى المباشرة من المواطنين علي تليفون الخاص بالفريق( 01095368111) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أو على صفحة الوزارة https:www.facebook.comMoSS.Egypt







