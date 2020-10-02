"المغربي" رئيسا لشعبة البصريات بالتزكية

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:07 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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عقدت الجمعية العمومية للشعبة العامة للبصريات بالاتحاد العام للغرف التجارية  جلسة اجراءات لاختيار مجلس ادارتها للدورة الجديدة 2024 .

وتراس جلسة الاجراءات المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة .

وتم انتخاب مجلس الادارة بعد اللجوء لصندوق الاقتراع السري ثم اختار مجلس ادارة الشعبة هيئة مكتبه حيث تم اختيار ابراهيم المغربي رئيسا بالتزكية وتم الانتخاب علي مقعدي النائبين الاول والثاني وفاز فهما ياسر زغلول واحمد صابر ومحمد التركي سكرتيرا عاما للشعبة واحمد العطار سكرتيرا عاما مساعدا .

واكد رئيس اتحاد الغرف التجارية علي اهمية اعادة تشكيل الشعب التجارية لتنشيط القطاعات المختلفة حيث ان هذا في صالح الاقتصاد بشكل عام لان منتسبي الغرف التجارية يشكلون القاعدة الاساسية كما ان هذا في صالح السوق ودارسة كل شعبة سبل تنمية قطاعها .

من جانبه ابدي ابراهيم المغربي تفاؤلة للمرحلة القادمة في هذا القطاع خاصة بعد فوز قائمته في الانتخابات لافتا الي ان ذلك يؤكد استكمال مرحلة التطوير التي بدانا في هذا القطاع مشيرا الي انه سيتم الدعوة لانعقاد اول جلسة لمجلس الادارة خلال الشهر الجاري لتشكيل اللجان النوعية وتحديد خطة العمل للدورة الجديدة.

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