وزير الأوقاف والمفتي يؤديان صلاة الجمعة بمسجد السيد البدوي بطنطا (صور)

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 12:47 م
بوابة الفجر
أيمن يحيي
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أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن حب الوطن والاعتزاز به وحسن الانتماء اليه قيمة إسلامية عظيمة وفطرة إنسانية، مشيرًا أن النبي صلي الله عليه وسلم كان من أشد الناس حبًا لبلده فّإذا أردت أن تعرف وفاء الرجل فانظر الي حنينه لوطنه وحفاظه عليه فالحر الكريم والشريف لا يقبل المساس بوطنه لا فسادًا ولا السير خلف جماعات الشر.

جاء ذلك خلال خطبة الجمعة التي ألقاها في المسجد الاحمدي بمدينة طنطا خلال زيارته لمحافظة الغربية احتفالًا بالعيد القومي للمحافظة بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأضاف وزير الأوقاف أنه لا يتطاول علي بلده الا خائن خسيس ولا اتصور أن يكون هناك انسان عاقل يتطاول على وطنه الا اذا كان عميلًا مشيرًا أن اليد التي تمتد الي تخريب الوطن جزاءها شرعًا أن تقطع أيديهم مستشهدًا بالآية الكريمة " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ".

وقال وزير الاوقاف أن أهالي الغربية سطروا ملحمة بطولية في مواجهة الغاشم المحتل ويتزامن ذلك مع الاحتفال بنصر اكتوبر فأيام الله لكل قوم هي أيام عزهم وفخارهم ونحن نحتاج الي روح اكتوبر من جديد في مواجهة اهل الفتنة والشر والفساد.

وأضاف أنه في نصر أكتوبر إلتف المصريون خلف رئيسهم وجيشهم ونحن نحتاج الي الالتفاف حول قائدنا وجيشنا ونضرب بيد من حديد علي كل فوضوي فالانتماء عطاء وليس كلام وعليكم بوعي من حولكم من جيران واصدقاء.
وزير الأوقاف والمفتي يؤديان صلاة الجمعة بمسجد السيد البدوي بطنطا (صور)
وزير الأوقاف والمفتي يؤديان صلاة الجمعة بمسجد السيد البدوي بطنطا (صور)

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وزير الاوقاف طنطا المفتي

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