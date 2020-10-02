جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط القضايا المتنوعة

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 12:40 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون.

حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد (5) قضايا (تزوير أوراق رسمية- تحويلات مالية غير مشروعة- إختلاس مال عام- إحتيال مصرفى) مُتهم فيها عدد (7) أشخاص.. ضُبط فيها مستنديًا أكثر من (2 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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