ضبط 102 قضية مخدرات وتنفيذ 49808أ حكام قضائية

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 12:37 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (54 سلاح نارى
بحوزة 48 متهم) وذلك على النحو التالى:
(4) بنادق آلية.
(5) بنادق خرطوش.
(3) طبنجات.
(42) فرد محلى.
(58) طلقة مختلفة الأعيرة.
(5) خزينة متنوعة.
ضبط (137) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (49808) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:(212) حكم جناية.
(14932) حكم حبس جزئى.
(2990) حكم حبس مستأنف.
(23209) حكم غرامة.
(8465) حكم مخالفة.
فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (102) قضية مخدرات بحوزة (104) متهم، ضُبط خلالها الآتى:
كمية من مخدر الحشيش وزنت (27،485 كيلو جرام).
كمية من مخدر البانجو وزنت (14،350 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيروين وزنت (1،515 كيلو جرام).
كمية من مخدر الأستروكس وزنت (560 جرام).
كمية من مخدر الشابو وزنت (185 جرام).
كمية من مخدر الفودو وزنت (135 جرام).
كمية من مخدر الآيس وزنت (30 جرام).
كمية من البودر المخدر وزنت (10 جرام).
عدد (1305) قرص مخدر.
فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (13) متهم.
فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة ضبط (9) متهمين لممارستهم أعمال البلطجة.
فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (182) مخالفة.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية:: ضبط (18558) مخالفة مرورية.
فى مجال فحص السائقين: فحص (62) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (6) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لبانجو

أخبار تهمك

شعبة الأدوية تكشف تفاصيل سحب مستحضر مغشوش من الصيدليات

منذ حوالي 16 ساعة

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل استقرار

الآن

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. أول تعليق لـ السيسي على إصابة ترامب بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 48 دقيقة

الكشف عن أولى مباريات الأهلي تحت قيادة موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 16 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

إسرائيل تدخل خط النار مع أذربيجان.. وأرمينيا تستدعي سفيرها في تل أبيب

منذ حوالي 18 ساعة

إعلامي تونسي: اختيار موسيماني لتدريب الأهلي قرار خاطئ

منذ يوم

مترجم فايلر يكشف موقفه من تدريب بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

وزيرة التضامن تُعلن بشرى سارة لـ المسنين (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

ليس سيرينو.. نجم صن داونز يدخل حسابات الأهلي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

أمر وحيد تحفظ عليه موسيماني في أول انطباع عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. التضامن: وسائل النقل العامة مجانا لمن فوق الـ70 عاما

منذ حوالي 19 ساعة

تطورات صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

أول رد فعل من الخطيب بعد وصول موسيماني للقاهرة

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

منذ 37 دقيقة

موضوعات متعلقة

تنفيذ 71983 حكما قضائيا متنوعا خلال حملات أمنية مكبرة

خلال 24 ساعة.. حملة أمنية مكبرة تضبط 114 قضية مخدرات بحوزة 122 متهما

تنفيذ 82277 حكم قضائي متنوع وضبط 212 قطعة سلاح ناري

خلال 24 ساعة.. ضبط 93 قطعة سلاح ناري بحوزة 79 متهما

ضبط 231 قطعة سلاح ناري و295 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

خلال 24 ساعة.. ضبط 231 قطعة سلاح ناري و295 قضية مخدرات

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل استقرار

وزيرة التضامن تُعلن بشرى سارة لـ المسنين (فيديو)

09:49 ص

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم

12:31 م

تطورات صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

12:01 م

إسرائيل تدخل خط النار مع أذربيجان.. وأرمينيا تستدعي سفيرها في تل أبيب

08:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟