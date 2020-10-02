ضبط 102 قضية مخدرات وتنفيذ 49808أ حكام قضائية

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وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-



فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (54 سلاح نارى

بحوزة 48 متهم) وذلك على النحو التالى:

(4) بنادق آلية.

(5) بنادق خرطوش.

(3) طبنجات.

(42) فرد محلى.

(58) طلقة مختلفة الأعيرة.

(5) خزينة متنوعة.

ضبط (137) قطعة سلاح أبيض.



فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (49808) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:(212) حكم جناية.

(14932) حكم حبس جزئى.

(2990) حكم حبس مستأنف.

(23209) حكم غرامة.

(8465) حكم مخالفة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (102) قضية مخدرات بحوزة (104) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (27،485 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (14،350 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (1،515 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت (560 جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (185 جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (135 جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (30 جرام).

كمية من البودر المخدر وزنت (10 جرام).

عدد (1305) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (13) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة ضبط (9) متهمين لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (182) مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية:: ضبط (18558) مخالفة مرورية.

فى مجال فحص السائقين: فحص (62) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (6) منهم.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.



