ارتفاع أعداد طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء بالقليوبية إلى 163 ألفا

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 12:32 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، ارتفاع أعداد طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء التى تم تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية، خاصة بعد التخفيضات في أسعار متر التصالح، التى أقرتها المحافظة بنطاق القرى والمناطق ذات الطبيعة الخاصة وتحديد أسعار تتلائم مع طبيعتها ومراعاة الظروف الاجتماعية لسكان تلك المناطق.
وأكد "الهجان" في تصريحات صحفية، أنه بلغ إجمالى عدد الطلبات التى تم تسلمها من المواطنين بالمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بنطاق مدن وقرى المحافظة حتى مساء أمس الخميس، 163 ألفا و37 طلب تصالح، كما تم تحصيل 920 مليونا و102 ألف جنيه.
وشكل المحافظ لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة، وعضوية مديري عموم الإدارات المعنية مهمتها حصر كافة المناطق والكتل السكنية ذات الطبيعة الخاصة من حيث التركيبة السكانية والمستوى الاقتصادي والتي لا تتناسب قيم التصالح التي تم إقرارها بصفة عامة عليهم، وذلك لعرضهم على لجنة التقييم لدراسة تخفيض قيم التصالح المقررة عليهم بما يتناسب مع طبيعة تلك المناطق، وذلك استجابة للطلبات المقدمة من بعض المواطنين لتضررهم من قيمة مقابل التصالح في بعض المناطق بالمدن والأحياء نظرًا للطبيعة الخاصة لتلك المناطق، مشيرا إلى أنه سوف يستفيد من التخفيض من يتقدم بطلبات تصالح قبل الموعد النهائي المحدد للتقدم بالطلبات في 3092020.
وأوضح المحافظ، أنه لم يكن هذا التخفيض الجاري إقراره التخفيض الأول، حيث سبق وأن تم التخفيض لكافة المدن والأحياء بموجب قرارات صادرة بنسب متفاوتة وصلت في حدها الأقصى إلى 33%، بحسب الارتفاعات الخاصة بالمباني محل طلبات التصالح وموقعها، وذلك فضلًا عن التخفيضات التي تم إقرارها بالقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، سواء بتخفيض القيمة على المباني السكنية بالقرى وتوابعها لتصبح 50 جنيها للمتر والتخفيض بنسبة 25% من القيمة المقدرة على كافة الطلبات في حالة سداد كامل القيمة.

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