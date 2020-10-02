ضبط 392 كرتونة سجائر مهربة جمركياً بحوزة شخصين بأسيوط

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 12:31 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
نجحت الاجهزة الامنية فى ضبط 392 كرتونة سجائر مهربة جمركيًا بحوزة شخصين بأسيوط.

فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لمركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط من ضبط (392 كرتونة سجائر بداخل كل كرتونة عدد 500 علبة سجائر مختلفة الأنواع، بدون فواتير أو مستندات تدل على سداد الرسوم الجمركية)، محملة بسيارة يستقلها شخصان (سائق، وآخر صاحب مكتب توزيع قطع غيار – مقيمان بمحافظة أسيوط)، وبمواجهتهما أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد نقلها من محافظة الوادى الجديد إلى محافظة أسيوط مقابل حصولهما على مبلغ مالى من أحد الأشخاص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى تكثيف الجهود لتحديد وضبط مالك الحمولة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

أول رد فعل من الخطيب بعد وصول موسيماني للقاهرة

منذ حوالي 4 ساعات

أمر وحيد تحفظ عليه موسيماني في أول انطباع عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

وزيرة التضامن تُعلن بشرى سارة لـ المسنين (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تعليق لـ السيسي على إصابة ترامب بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 48 دقيقة

شعبة الأدوية تكشف تفاصيل سحب مستحضر مغشوش من الصيدليات

منذ حوالي 16 ساعة

إعلامي تونسي: اختيار موسيماني لتدريب الأهلي قرار خاطئ

منذ يوم

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل استقرار

الآن

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

منذ 37 دقيقة

الكشف عن أولى مباريات الأهلي تحت قيادة موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. التضامن: وسائل النقل العامة مجانا لمن فوق الـ70 عاما

منذ حوالي 19 ساعة

مترجم فايلر يكشف موقفه من تدريب بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

ليس سيرينو.. نجم صن داونز يدخل حسابات الأهلي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 16 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

إسرائيل تدخل خط النار مع أذربيجان.. وأرمينيا تستدعي سفيرها في تل أبيب

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ ساعة و 7 دقيقة

موضوعات متعلقة

بـ12 كرتونة سجائر مهربة.. القبض على صاحب مخزن بباب الشعرية

حجز صاحب مخزن بحوزته 6 آلاف علبة سجائر مهربة بباب الشعرية

ضبط 3 قضايا حيازة سجائر بقصد حجبها عن البيع بالقاهرة

ضبط 3170 قطع مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالسيدة زينب

ضبط مالك مخبز للاستيلائه على أموال الدعم بالسلام

النيابة تتسلم تقرير المعمل الجنائي وتحريات المباحث الخاص بشقة الضاهر

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل استقرار

وزيرة التضامن تُعلن بشرى سارة لـ المسنين (فيديو)

09:49 ص

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم

12:31 م

تطورات صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

12:01 م

إسرائيل تدخل خط النار مع أذربيجان.. وأرمينيا تستدعي سفيرها في تل أبيب

08:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟