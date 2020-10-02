خطر بسبب السن وأزمة انتخابية.. ماذا ينتظر "ترامب" بعد إصابته بكورونا؟

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 12:28 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته بفيروس سيكون له دور في تغيير عدة أمور خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الإصابة تأتي في وقت تتم فيه مناظرات ولقاءات بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وفي الساعات الأخيرة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19" بعد خضوعهما لفحص أعطى نتيجة إيجابية، وقال ترامب إنه وزوجته ميلانيا سيدخلان الحجر الصحي في البيت الأبيض بعد إصابتهما بفيروس كورونا المسبب لوباء كوفيد-19.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز التغيرات التي تشهده حياة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا:

- طبيبة أمريكية كشفت عن المخاطر التي يواجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إثر إصابته بفيروس كورونا، لا سيما بسبب سنّه ووزنه، معتبرة أنه من فئة المصابين عالية المخاطر، متابعة: "الرئيس ترامب يقع ضمن فئة عالية المخاطر من المصابين بفيروس كورونا.. إنه كبير في السن ويعاني من زيادة في الوزن إلى حد ما، ولا نعلم إن كانت لديه أي حالة صحية أخرى سابقة أم لا.. والأهم أن ترامب من ضمن الفئة العمرية التي لديها خطر الإصابة الشديدة بفيروس كورونا لذلك فإن الأمر مقلق للغاية".

- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيواصل أداء "واجباته دون انقطاع" أثناء الحجر الصحي، بعدما أكد طبيب البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي لا يعاني من أي أعراض لفيروس كورونا وسيواصل أداء مهامه.


- البيت الأبيض أصدر جدول عمل محدثا للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، حيث تم إلغاء رحلته التي كانت مقررة إلى فلوريدا لإلقاء خطاب أمام أنصاره، وبحسب بيان البيت الأبيض سيشارك ترامب في الساعة 12:15 بالتوقيت المحلي، اليوم الجمعة، في مؤتمر عبر "الفيديو كونفرس"، لدعم كبار السن المعرضين لخطر فيروس كورونا "كوفيد-19"، ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر بدون حضور صحفى.

- إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا قد يؤثر على حملته الانتخابية وتشكل صعوبات فورية لمستقبل حملته ضد نائب الرئيس السابق جوزيف بايدن، منافسه الديمقراطي، لأنه حتى لو كانت إصابة ترامب بدون أعراض، فسيتعين عليه الانسحاب من مسار الحملة الانتخابية والبقاء معزولا في البيت الأبيض لفترة زمنية غير معروفة، حسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.


يذكر أنه في نهاية 2019 وبداية 2020، ظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في الأسبوع الماضي، أن الأمور خرجت عن السيطرة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد في ظل تواصل الإصابات والوفيات في كل مكان، وفشل حكومات وأطباء العالم حتى الآن في التوصل إلى لقاح فعّال قادر على وقف انتشاره، والقضاء على تفشيه الكبير والغريب.

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