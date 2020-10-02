ضبط شخصين لإستيلائهما على كابلات وأعمدة كهربائية بقيمة أكثر من مليون جنيه

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 12:27 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لإستيلائهما على كميات من الكابلات والأعمدة الكهربائية تقدر قيمتها المالية بأكثر من مليون جنيه بالدقهلية.


فقد أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء قيام شخصان (فنى كهربائى "بهندسة قرى ميت غمر" - كهربائى حر، مقيمان بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية) بالإستيلاء وسرقة كمية من المهمات والكابلات الخاصة بإحدى بشركة توزيع الكهرباء والخاصة بعمليات الإحلال والتجديد، وتخزينها داخل مخزن خاص بالثانى بدائرة مركز شرطة ميت غمر.. بقصد سرقتها والتربح من خلال بيعها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم إستهدافهما وضبطهما، وعُثر بمسكن أحدهما على (كميات كبيرة من المهمات والكابلات والأعمدة).. تقدر قيمتها المالية بحوالى (1100000 – مليون ومائة ألف جنيه)، وبمواجهة المتهمان إعترف الأول بالإستيلاء وسرقة المضبوطات، وإخفائها طرف الثانى بقصد التربح منها وبيعها للمواطنين وتجار الخردة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية

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