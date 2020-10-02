وزير الأوقاف: نحتاج إلى روح أكتوبر لمواجهة أهل الشر واستكمال التنمية

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 12:25 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن المصريين في أكتوبر المجيد 1973 التفوا خلف قيادتهم وجيشهم وشرطتهم، فتحقق النصر المبين.

وأشار "جمعة"، خلال خطبة الجمعة بمسجد سيدي أحمد البدوي بطنطا، اليوم الجمعة، إلى أننا نحتاج حاليا إلى روح أكتوبر في مواجهة أهل الشر والفساد، ولاستكمال معركة التنمية في مصر، مشددا على ضرورة أن نضرب بيد من حديد على كل من يحاول أن يعرقل مسيرة الوطن.

وأضاف وزير الأوقاف، أن الانتماء عطاء وليس كلام، لافتا إلى أنه يجب أن نعمل على توعية من حولنا بالحفاظ على الوطن، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وكانت أعلنت المشيخة العامة للطرق الصوفية أن كل من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وشيخ مشايخ الطرق الصوفية الدكتور عبد الهادى القصبى ومحافظ الغربية الدكتور طارق رحمى سيشهدان صلاة الجمعة بمسجد سيدى احمد البدوى.

ويأتي ذلك بمناسبة احتفال المحافظة بالعيد القومى وكذلك ذكرى الاحتفال بمولد سيدى احمد البدوى.

وانطلقت اليوم سيارات توزيع لحوم صكوك أضاحي الأوقاف إلى محافظات: (أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر)، بواقع (4) طن لكل محافظة. وذلك للأسبوع الثامن على التوالي.

وتؤكد غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.

كما تؤكد على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

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