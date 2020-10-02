الداخلية تُوفد مأمورية خارجية لمحل إقامة إحدى السيدات لإستخراج بطاقة الرقم القومي

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إستجاب قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لمُلتمس إحدى المواطنات (من ذوى الإحتياجات الخاصة – إعاقة حركية) بشأن مساعدتها فى تجديد بطاقة الرقم القومى الخاصة بها مراعاةً لحالتها الصحية وعدم قدرتها على الحركة.



وعلى الفور قام قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية بإيفاد مأمورية خارجية لمحل إقامة المواطنة المذكورة، وتم عمل الإجراءات اللازمة وتصويرها وإستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة بها.



هذا وقد لاقى ذلك إستحسانها ومن جانبها تقدمت بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الإستجابة السريعة لملتمسها والجهد المبذول لإستخراج بطاقة الرقم القومى لها.



