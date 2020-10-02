ضبط 100 طربة لمخدر الحشيش بالإسكندرية

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تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية) تخصصا فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى والأمن العام" ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزتهما (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو "المادة المؤثرة لمخدر البانجو" وزنت 500 جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى وحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار.



هذا وتقدر قيمة المضبوطات من الأقراص المخدرة بحوالى (715،000– سبعمائة وخمسة عشر ألف جنيه تقريبًا).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



