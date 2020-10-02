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تواصل جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم التزوير فى ضبط صاحب مكتبة بالمطرية لقيامه بتزوير المستندات والمحررات الرسمية بقصد ترويجها على عملائه نظير مبالغ مالية.



فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام (صاحب مكتبة - كائنة بدائرة القسم) بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى مجال تزييف وتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات وهيئات حكومية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، متخذًا من المكتبة عمله مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات أمكن إستهدافه وضبطه حال تواجده بالمكتبة المشار إليها، وعثر بداخلها على (العديد من الإستمارات والكارنيهات والشهادات والتوكيلات المنسوبة لبعض الجهات الحكومية، بالإضافة إلى كمية من الطوابع الحكومية والنقابية والتقارير الطبية، إلى جانب بعض الأوراق المنسوبة لإحدى الجهات بإحدى الدول العربية.. جميعهم مزورين)، كما تم ضبط (هاتف محمول - مبلغ مالى - جهاز كمبيوتر بمشتملاته المستخدم فى عمليات التزوير)، وبمواجهة المتهم إعترف بإصطناع وتزوير المستندات الرسمية والحكومية المضبوطة بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته لترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



