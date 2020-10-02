



ننشر خطوات تقديم تظلمات المحذوفين من التموين |موقع دعم مصر tamwin.com.eg





إذا كنت من الباحثين عن خطوات تقديم تظلمات المحذوفين من التموين ، وتريد معرفة المستندات الرسمية المطلوبة لتقديم التظلم ، فأنت على موعد مع كل هذا من خلال تصفح فقرات هذا المقال، سيمكنك التعرف على الرابط المخصص https://tamwin.com.eg/Pages/instruction.aspx وطريقة تقديم مستندات التظلم، لمديريات التموين لإعادة من تم حذفهم من بطاقات التموين، بعد ان منحتهم وزارة التموين والتجارة الداخلية مهلة من الوقت، لإثبات استحقاقهم في الحصول على السلع التموينية.





تظلمات المحذوفين من التموين

ويكون تقديم تظلمات المحذوفين من التموين إلى المديرية التابع لها البطاقة التموينية للمواطن المتضرر، عبر موقع دعم مصر ( اضغط هنا ).





كما يقدم الموقع خدمة تفعيل البطاقات التموينية أيضا وخدمات الاستعلام عبر الموقع أو بالاتصال برقم الهاتف المخصص.





بعد أن قدمنا رابط وزارة التموين، سنشرح كل ما يتعلق بالحذف العشوائي في الفقرة التالية.





خطوات تقديم الطلب

نوضح لكل من واجه حذف أحد أفراد البطاقة بشكل عشوائي، الخطوات الواجب تباعها لإعادة التسجيل في بطاقات التموين مرة أخرى.





وهذه الخطوات هي كما يلي:

- يقوم المتضرر بالذهاب إلى مكتب التموين التابع له المتضرر، والاستعلام عن سبب الحذف من التموين.





- يقدم المواطن كافة المستندات المطلوبة الموضح بها للسبب الذي تم من أجله الحذف.





- يقدم التظلم ويدعمه بالمستندات المطلوبة.





- تتم إعادة المواطن المتضرر مرة أخرى، خلال 21 يوم من إعلان أسماء المحذوفين من بطاقات التموين، وذلك في حال ثبوت عشوائية الحذف وحقه في صرف السلع المدعمة بالتموين.





أسباب الحذف

- استهلاك فاتورة محمول مرتفعة.

- الحيازة الزراعية.

- دفع مصاريف مدارس مرتفعة.

- سداد جمارك وضرائب مرتفعة.

- المرتبات الحكومية أو المعاشات المرتفعة.

- امتلاك سيارة أو أكثر.





وتختلف المستندات المطلب إرفاقها بالتظلم باختلاف سبب الحذف، فلكل سبب مستندات مطلوبة يعرفها المواطن بزيارة المكتب التابع له.



