الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 12:31 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية سعودية أن مسئولي الهلال السعودي أعطوا نظرائهم في الزمالك الضوء الأخضر من أجل التعاقد مع عمر خربين نجم الفريق السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وأكدت صحيفة الرياضية السعودية أن الهلال أعطى الزمالك إشارة من أجل التفاوض على التعاقد مع خربين بعد أن تلقى عرضًا رسميًا من القلعة البيضاء يطلب فيه الحصول على خدمات النجم السوري الذي تبقَّى في عقده موسم واحد.


وأفادت الصحيفة السعودية أن الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال السعودي لا يمانع في انتقال النجم السوري مع العمل على إيجاد محترف أجنبي جديد بديلًا له.


وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن الهلال وقَّع عقدًا احترافيًّا مع خربين في صيف 2017 يمتد لأربعة مواسم تبقَّى منه عامٌ واحد وقد قدَّم خربين مستويات مميزة مع بداية قدومه إلى النادي السعودي وحقق جائزة أفضل لاعب في آسيا لكنه غاب كثيرًا في الموسمين الأخيرين وأصبح يلازم مقاعد البدلاء في معظم المباريات.

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