إطلاق خدمات شكاوى الكهرباء بلغة الاشارة من خلال تطبيق واصل

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 12:17 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements
في إطار تكليفات السيد رئيس الجمهورية للحكومة بشأن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وجعل تفاعلهم في المجتمع أكثر سهولة ويسر تمت الاتاحة التكنولوجية لخدمات استفسارات وشكاوى الكهرباء بلغة الاشارة ليستفيد منها الأشخاص ذوي الاعاقة السمعية وصعوبات التخاطب عبر تطبيق "واصل" والذي يتم من خلاله تحويل الاستفسارات والشكاوى إلى شركات التوزيع المسئولة والتي تعمل بدورها على سرعة الحل او الرد على الاستفسار.

يقدم هذه الخدمات التكنولوجية المركز التقني لخدمات الاشخاص ذوي الإعاقة وسيتم التكامل لإتاحة خدمات (واصل) على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء للتيسير على المستفيدين من تلك الخدمات من الأشخاص ذوي الاعاقة.

تأتي هذه الخدمات المرقمنة والحديثة في إطار استخدام التكنولوجيا المساعدة من أجل خلق مجتمع دامج وتهيئة البيئة الملائمة التي تساعد الأشخاص ذوى الإعاقة من التمتع الكامل بممارسة حياة مستقلة، وتمكينهم من الحصول على الخدمات الحكومية بيسر، كما تاتى تنفيذا لاتفاقية التعاون التي قام بالتوقيع عليها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى يوليو الماضى لتوفير خدمات وزارة الكهرباء للأشخاص ذوي الإعاقة. حيث تهدف الاتفاقية إلى الاتاحة التكنولوجية لبوابة الشركة القابضة لكهرباء مصر من خلال تطبيقات رقمية وأدوات تكنولوجية.

وتستمر وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في اعطاء أهمية وأولوية لإتاحة الخدمات لكافة فئات المجتمع وتحسين جودة الخدمات واستدامة تقديمها ايماناً بأهمية الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لكافة المواطنين.?

أخبار تهمك

إعلامي تونسي: اختيار موسيماني لتدريب الأهلي قرار خاطئ

منذ يوم

أول قرار من باتشيكو بعد الفوز على المصري

منذ حوالي 11 ساعة

أول رد فعل من الخطيب بعد وصول موسيماني للقاهرة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

شعبة الأدوية تكشف تفاصيل سحب مستحضر مغشوش من الصيدليات

منذ حوالي 14 ساعة

ليس سيرينو.. نجم صن داونز يدخل حسابات الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

إسرائيل تدخل خط النار مع أذربيجان.. وأرمينيا تستدعي سفيرها في تل أبيب

منذ حوالي 16 ساعة

الكشف عن أولى مباريات الأهلي تحت قيادة موسيماني

منذ أقل من ساعتين

مترجم فايلر يكشف موقفه من تدريب بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل استقرار

الآن

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتراجع عن صفقة الموسم

منذ يوم

أمر وحيد تحفظ عليه موسيماني في أول انطباع عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تعليق لـ السيسي على إصابة ترامب بفيروس كورونا

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 16 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

مصر تدرس انشاء منطقة صناعية مجرية لإقامة المشروعات المشتركة

منذ 13 دقيقة

وزيرة التضامن تُعلن بشرى سارة لـ المسنين (فيديو)

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. التضامن: وسائل النقل العامة مجانا لمن فوق الـ70 عاما

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل استقرار

وزيرة التضامن تُعلن بشرى سارة لـ المسنين (فيديو)

09:49 ص

عاجل.. أول تعليق لـ السيسي على إصابة ترامب بفيروس كورونا

10:50 ص

إسرائيل تدخل خط النار مع أذربيجان.. وأرمينيا تستدعي سفيرها في تل أبيب

08:02 م

أمر وحيد تحفظ عليه موسيماني في أول انطباع عن الأهلي

09:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟