الطالع الفلكى الجُمعَه 2/10/2020..بُرج قُوَّتَهَا!

*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الحَمَلْ.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحُوت.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 22 سبتمبر - 23 أكتوبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 16 سبتمبر - 16 أكتوبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الزّبرَة من 20 سبتمبر - 2 أكتوبر.





اليوم 22 تُوت قبطى ، 2 تِشْرين أوَّل رُومى ، 15 صَفَر ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -أنا معنديش أىّ شكّ فِليلى ،المسألة إن الواحد مَبَآش مِطّمّن لِمِرْوَاحْهَا لا للنّادى ولا للسّينما ولا للجامعة ولا للجنّ الأزرأ حَتّى.(محمود ياسين من فيلم أين المَفَرّ-1977)





*القمر فى الحَمَلْ "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





**(الزّهرة تنتقل للعذراء - غربيّاً - تُرُوبِيكال سِيسْتِمْ)

تنتقل بمشيئة الله تَعَالى الزّهرة من برج الأسد لبرج العذراء فى العاشرة و48 دقيقة ليلاً ، وسوف تبقى فيه لتُغادره للميزان فى الثالثة و 41 دقيقة فجر 28 أكتوبر ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الغربيّة

(الشمس) ----- فى الميزان.(تنتقل للعقرب فى 23 أكتوبر)

(عطارد) ----- فى العقرب.(ينتقل للقوس فى 1 ديسمبر)

(الزّهرة) ----- فى العذراء. (تنتقل للميزان 28 أكتوبر)

(القمر) ------ فى الحَمَلْ.(بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

(المرّيخ) ----- فى الحَمَلْ.(ينتقل للثّور فى 7 يناير 2021)

(زُحل) ------ فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 17 ديسمبر 2020)

(المُشترى) ---- فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 19 ديسمبر 2020)





برج العذراء يرمز لآنسة بريئة ساذجة لاتعرف شيئاً عن قذارة الدنيا وقد تصطدم بواقع مرير عند أول إحتكاك لها مع هذا العالم الخارجى لذلك تم إعتبار ضعف الزّهرة يكون فى بُرج العذراء لكونها تكون خجولة وبريئة و برج الحُوت بُرج قوّتها وعلوّها (قوّة المرأة فى بطن الحُوت داخل منزلها) و لحسن الحظ فبرج العذراء معروف بفحص التفاصيل الدقيقة وهذا مُفيد لإنقاذ الزهرة ، كما أن زحل المُتواجد ببرج الجدى كنموذج مُمَثّل القوانين كالزوج أو الأب أو الأخ مفيد بقيوده لحماية الزهرة من الوقوع من الجبل الذى تتسلقه فينكسر قرناه دون أدنى فرصة لإستعادة مركزه المفقود من جديد كنموذج ماجدة الخطيب بفيلم توحيدة أو ميرفت أمين بفيلمىْ نغم فى حياتى/الأنثى والذئاب ،خسارة مالية مُعتبرة كنموذج كريمة مختار بفيلم الليلة الموعودة أو سهير رمزى بفيلم مع حُبّى وأشواقى، فاتن حمامة كضحيّة لزوج عاجز كأحمد مظهر من فيلم الزوجة العذراء ، وعلى الزهرة/ الفتيات عدم التأفؤف من قيود المُجتمع فما وُضِعَت تلك القيود إلا لحمايتها و صَوْن كَرَامَتِهَا ، جانب سلبى لتشدّد عروسة/ الزّهرة فى شروطها/قوانين زحل فى مواصفات عريس كنجلاء فتحى بفيلم المراية أوالإستخفاف بعريس رغم تمتّعه بمركز إجتماعى وعلمى ومالى مقبول كنموذج أحمد راتب بمسرحيّة سُك على بناتك ، وعلى الزهرة يقع عبء تقييم العريس الموعود وفحصه بِرَزَانَة ، بمشيئة الله تَعَالى.





من وجهة نظر أخرى فبرج العذراء يعد الزّهرة/الفتيات طوال فترة إقامتها فيه بفرصة مُواتية لكورس لتحسين القوام ، الإستشفاء من الأمراض الجلدية وتحسين البشرة وعلاجها من حروق الشمس إن وُجِدَتْ ، كما أنّ المُقابلات الرّسميّة/زحل للوظائف الجديدة أو التقدم لعروس/عريس بملابس أنيقة/الزّهرة مُهمّ شرط أن تكون ملابسك رسميّة من بدلة وكرافتّة (ملابس رسمية حشمة) دون اللجوء لتقاليع الموضة أو تسريحة الشعر الكفيلة باستبعادك من الوظيفة أو الزيجة من النظرة الأولى ، البيع والشراء فى مُنتجات الزّهرة (مجوهرات، ملابس، مكياج، ديكور، لوحات، منحوتات ،عطور.. إلخ) مُعضّد لكن فقط إن تمّ الدفع بالنقديّة الكاش الملموسة/زحل وكانت البضاعة بحدود مبلغ ضئيل بعيداً عن المُجازفات.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

تحل ذكرى ميلاد ماجدة الخطيب والتى تكبر قرينتها الفلكية مديحة سالم بسنة واحدة فقط وكلتاهما رَحَلتا عن عالمنا فلا تبخل عليهما بالفَاتِحَة ، إحتفالاً بهما فهذه هى....





الأسماء المُسَاوِيَة للقِيَم الحسابيّة لإسم مديحة سالم ، مع التنبيه أنها لاتُعبّر عن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(منطقة الذّهب المُغلقة)،(مزاج عصبى)،(فى ضوء/وَضَح النّهار)،(طاهر ونقى).





الأسماء المُسَاويَة للقِيَم الحسابيّة لإسم ماجدة الخطيب ، مع التنبيه أنها لا تُعبّرعن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(جاذبيّة أنثويّة)،(خارق للطبيعة)،(وجه بيضاوى)،(يتوهّج بشدّة)،(مزاج زحل) (فرصة ثانية).









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: العلاقات الجديدة مثل فوّارة المياه الغازية تبدو كبيرة ثم لاتلبث أن تخمد لتكشف منسوبها المنخفض ، تروّى بعلاقاتك الجديدة خصوصاً العاطفية.





برج الثور: رُبّما بادرت بالتصدّق على فقير للشعور بالرضا عن نفسك، الإحسان على فقير أو محتاج ليس له توقيت محدّد فسارع بفعل الخير.





برج الجوزاء: مالياً تبدو أكثر أماناً لكن إن أردت الإحتفاظ بتلك الحالة من الطمأنينة فاحتفظ بمكاسبك بين ضلوعك ،خذ نَفَسَاً عميقاً قبل أن تشترى سلعة.





برج السّرطان: أداء فروضك الدّينيّة مفيد لإستجلاب البركة و تنظيف هالتك المغناطيسيّة من تأثير سلبى قديكون لحق بك من مقابلة حدثت بالأمس القريب.





برج الأسد: لاتنجرف نحو عملية شراء ثقيلة لأرض أوعقار تحت مُسمّى القرش صيّاد فالسرعة فى التعاملات النقديّة غالباً تشوبها عملية إستغفال واردة.





برج العذراء: إفحص التفاصيل الصغيرة بعناية حتى لاتسمع العبارة الشهيرة القانون لايحمى المغفلين ، أو تَخَلّ فوراً عن البضاعة/العلاقة/المُستند الملعون ولاعيب فى ذلك.





برج الميزان: كلمة جميلة قد تكون سبباً فى جلب زوجة جميلة، وفكرة مبتكرة قد تسبّب لك ثروة، فى الحالتيْن عليك بالخط المستقيم، إقرع الباب لتسمع الجواب.





برج العقرب: إن كان الحَدَسْ إحساسك الدّاخلى بشأن شخص أو موضوع مقلقاً لك فعليك البحث عن سبب شكوكك دون لفت الإنتباه ، ونادراً ما يكذب إحساسك.





برج القوس: عوّض شعورك بالوحدة بأداء واجباتك الدّينيّة ومُهاتفة ذَوى رَحِمِك من أقاربك ، الشعور بالوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج الجدى: لاتسمح لمكوثك فى المنزل أن يكون فرصَة لصنع مشاكل لا لزوم لها مع أفراد الأسرة، على العكس حاول أن تصنع جوّاً من السعادة.





برج الدّلو: فعلك للخير تصرف نبيل يتفق مع مبادئك النّزيهة ، لكن إحرص أن تبدأ بالأقرب فالأبعد ، لأن صِلَة الرّحم و الأقربون أوْلى بمعروفك.





برج الحوت: التفكير فى فرز قاعدة بيانات المعارف والأصدقاء لفلترة الجيّد من السّيئ،الإبتعاد عن رفقة السّوء مكسب عظيم بحدّ ذاته فلا تستخف بتأثيرالرّفقة.



