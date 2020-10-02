الحكومة تحسم الجدل حول عودة تقديم "الشيشة" في المقاهي والكافيهات

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:23 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشف المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، حقيقة المنشور المتداول على موقع التواصل الاجتماعي بشأن إصدار قرار بعودة تقديم "الشيشة" في المقاهي والكافيهات.



وتواصل المركز الإعلامي مع مجلس الوزارء، الذي نفي تلك الأنباء، مُشددًا على استمرار العمل بقرار رئيس الوزراء المتعلق بحظر تقديم "الشيشة" في المقاهي ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس ‫كورونا، باعتبارها مصدرا لنقل العدوى.

وأشار المجلس إلى استمرار شن الحملات الرقابية على المقاهي والكافيهات، للتأكد من التزام القائمين عليها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 361 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 96855 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 119 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 103317 حالة من ضمنهم 96855 حالة تم شفاؤها، و5946 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف

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