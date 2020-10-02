عاجل.. موسيماني يوجه رسالة هامة لجماهير الأهلي
حرص الجنوب إفريقي
بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على
توجيه رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء.
موسيماني تم تعيينه
رسميا مديرًا فنيًا للأهلي لمدة موسمين خلفًا للسويسري رينيه فايلر الذي تم إنهاء
التعاقد معه.
ونشر موسيمياني
فيديو له عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" قال فيه :"هذا حلم كبير،
أكثر فريق تتحمس للعمل معه هو الأهلي، النادي الأعظم في العالم، صاحب الجمهور الأفضل".
وأضاف "أعرف
مدى حماسكم لناديكم وأثق من مساندتكم لنحقق أحلامنا معا. أنتم الدرع والسيف، أعتمد
عليكم وعلى التاريخ العظيم والإدارة المحترمة المحترفة".
واختتم "نحن
معا لنبقي الأهلي دائما في القمة ودائما سيكون النادي رقم 1، بمساندتكم المستمرة
في السراء والضراء. الأهلي فوق الجميع".
To the Al Ahly Fans pic.twitter.com/CVbKvJC26t— Pitso Mosimane (@TheRealPitso) October 2, 2020