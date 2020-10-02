عاجل.. موسيماني يوجه رسالة هامة لجماهير الأهلي

حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توجيه رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء.

موسيماني تم تعيينه رسميا مديرًا فنيًا للأهلي لمدة موسمين خلفًا للسويسري رينيه فايلر الذي تم إنهاء التعاقد معه.

ونشر موسيمياني فيديو له عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" قال فيه :"هذا حلم كبير، أكثر فريق تتحمس للعمل معه هو الأهلي، النادي الأعظم في العالم، صاحب الجمهور الأفضل".

وأضاف "أعرف مدى حماسكم لناديكم وأثق من مساندتكم لنحقق أحلامنا معا. أنتم الدرع والسيف، أعتمد عليكم وعلى التاريخ العظيم والإدارة المحترمة المحترفة".

واختتم "نحن معا لنبقي الأهلي دائما في القمة ودائما سيكون النادي رقم 1، بمساندتكم المستمرة في السراء والضراء. الأهلي فوق الجميع".