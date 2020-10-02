الموعد والضوابط.. كل ما تريد معرفته عن دعاية انتخابات مجلس النواب

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:09 ص
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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بند الدعاية الانتخابية من الأمور الهامة التي يهتم بها المرشحين في انتخابات مجلس النواب وكذلك الهيئة العليا للانتخابات، بسبب ضرورة وجود ضوابط محددة ومواعيد تحكم تلك العملية الهامة.

وستكون الانتخابات على مرحلتين المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح يومى السبت والأحد الموافقين 24 و25 أكتوبر، على أن تكون الإعادة يومى الاثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 نوفمبر.

وتجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر، على أن تكون جولة الإعادة فى المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 21 و22 و23 نوفمبر.

وقالت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إنه في إطار اهتمامها بمتابعة الانتخابات المصرية تم اختيارها كشريك محلي للبعثة الدولية المشتركة لمتابعة الانتخابات والتي تضم سبع منظمات دولية ذات جنسيات مختلفة وذلك لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020
وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن الدعاية الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس النواب:

- تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتي الساعه الثانية عشر ظهرًا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع.

- في حاله انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيحة الاقتراع في الجولة الأولي وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة.

- الهيئة الوطنية للانتخابات شكلت لجنة لرصد الوقائع التي تقع في كل محافظة بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات لممارسة الدعاية الانتخابية ومراجعة ومراقبة حساباتها.

- الحد الأقصى للإنفاق في الجولة الأولى للمرشحين الفردي 500 ألف جنيه وفى حالة الإعادة يكون حجم الانفاق مائتي ألف جنيه.

- الحد الأقصى للمرشحين بنظام القائمة المخصص لها 42 مقعد 7 ملايين جنيه، وفى مرحلة الإعادة يكون الحد الأقصى اثنين مليون و800 ألف جنيه.

- يكون حجم الدعاية الانتخابية بنظام القائمة المخصص لها 100 مقعد 10 ملايين و600 ألف جنيه وفى مرحلة الإعادة يكون الحد الأقصى اثنين 6 ملايين و600 ألف جنيه.

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