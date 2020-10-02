غدًا.. ضعف المياه بمدينة بدر لمدة 12 ساعة





أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، عن أنه سيتم ضعف ضغوط المياه ببعض الأماكن والأدوار العليا بالمدينة، لمدة ١٢ ساعة من الساعة الـ۲ صباح غدٍ السبت الموافق ۲۰۲۰/۱۰/۳ وحتى الساعة الـ۲ ظهر نفس اليوم، وذلك نظرا لأعمال الإحلال والتجديد داخل محطة مياه الشرب الرئيسية.

















وأهاب المهندس عمار مندور، بسكان المدينة أخذ التداببر اللازمة خلال فترة ضعف ضغوط المياه، مؤكدا عودة المياه لطبيعتها فور الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد.



