مواعيد مباريات ليفربول في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 12:04 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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انتهت أمس الخميس 1 أكتوبر مراسم سحب قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2020/2021، وتوزيع جوائز الأفضل في القارة لعام 2019/2020.


وأسفرت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا عن وقوع نادي ليفربول في المجموعة الرابعة رفقة كل من أياكس أمستردام وأتالانتا ونادي ميدتيلاند الدنماركي.


وفيما يلي مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2020/2021:

دور المجموعات

– الجولة الأولى من دور المجموعات: 20 و21 أكتوبر.

– الجولة الثانية من دور المجموعات: 27 و28 أكتوبر.

– الجولة الثالثة من دور المجموعات: 3 و4 نوفمبر.

– الجولة الرابعة من دور المجموعات: 24 و25 نوفمبر.

– الجولة الخامسة من دور المجموعات: 1 و2 ديسمبر.

– الجولة السادسة من دور المجموعات: 8 و9 ديسمبر.

دور الـ 16

16، 17 و 23 ،24 فبراير ، 9، 10 و 16، 17 مارس

الدور ربع النهائي

6، 7 أبريل ، 13، 14 أبريل

نصف النهائي

27، 28 أبريل ، 4، 5 مايو

النهائي - اسطنبول

29 مايو: استاد أتاتورك الأولمبي

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