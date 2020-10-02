منتخب مصر في ورطة بسبب الأهلي والزمالك

قال حسام البدري، المدير الفني للمنتخب المصري، إنه سيكون في ورطة حال تأهل الأهلي والزمالك لنهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث سيلعبا النهائي يوم 6 نوفمبر، فيما سيبدأ معسكر الفراعنة يوم 9 من نفس الشهر.

ويحتل المنتخب المصري، المركز الثالث في مجموعته بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2022، برصيد نقطتين من تعادلين أمام كينيا وجزر القمر.

وأكد البدري، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورت"، أنه يتمنى أن يتم تحديد يومي 12 و17 نوفمبر لمباراتي توجو، وهذا الأمر يحدده الاتحاد الأفريقي.

وتعجب البدري من غياب مصطفي محمد عن مباراة الزمالك اليوم أمام المصري، مضيفا: "لابد من تقليل الاعتماد على الأجانب، ويجب على اتحاد الكرة تقليل عدد الأجانب في الدوري".