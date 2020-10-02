رقم سلبي في موقعة ليفربول وآرسنال

شهدت مباراة ليفربول وآرسنال، رقم سلبي للفريقين، أمس الخميس في ثمن نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وذكرت شبكة أوبتا للإحصائيات أن هذه هي المواجهة الأولى من آخر 7 لقاءات بين آرسنال وليفربول في جميع المسابقات، لم يتم من خلالها تسجيل أي أهداف في الشوط الأول.

حيث شهدت المواجهات الست الأخيرة بين الفريقين 18 هدفاً في الشوط الأول.

يذكر أن اللقاء انتهى في وقته الإصلي بالتعادل السلبي، ليحتكم الفريقان إلي ركلات الترجيح التي منحت "المدفعجية التأهل.