حسام البدري: غير نادم على تجربة بيراميدز.. ولا أعلم سبب غضب جماهير الأهلي

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:30 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد حسام البدري، مدرب منتخب مصر، أنه كان سيدرب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد رحيله عن الأهلي، وجلس مع رئيس النادي، لكن تلقى مكالمة لتولي الرئاسة الرياضية لبيراميدز، لذلك وافق.

 

وتابع مدرب الفراعنة، في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت:"أنه لا يجد سببًا لغضب جماهير الأهلي من عمله في بيراميدز، فهو لم يكن مرتبط بعقد وجائته فرصة جيدة وغير نادم على قبولها".

 

وأشار إلى أن محمد صلاح (نجم ليفربول الإنجليزي) غاب عن المعسكر الماضي بسبب إصابته، ولم يكن هناك تهرب كما يدعي البعض.

 

وشدد البدري على أن صلاح يتواصل معه باستمرار، وطالب بأن يتم توفير طائرة وراحة للاعبين في رحلة توجو، وبالتالي لا يوجد أي أزمات مع اللاعب.

 

وحول تولي قيادة المنتخب المصري، قال إنه كان بالأقدمية، لكنه شخصيًا يفضل أن يكون باختيار المدرب، ويكون لاعب صاحب شخصية مميزة.

 

وأشاد البدري بدور محمد بركات، وقال إن اختياره مديرًا للمنتخب كان مميزًا جدًا، مشيرًا إلى أنه اكتشف مدى إخلاصه في عمله وهو ما أسعده.

 

ويدخل منتخب مصر، معسكرًا بين 9 و17 نوفمبر المقبل، يتخلله خوض مباراتين ضد توجو في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2022.

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