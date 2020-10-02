مطاردة أمنية تسفر عن إصابة تاجر مخدرات وضبط آخرين بالخانكة
الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 10:32 ص
محمد ضوه
Advertisements
شهدت منطقة القلج دائرة مركز الخانكة مطاردة مثيرة بالرصاص بين قوات الأمن و3 تجار مخدرات مسلحين.
وأسفرت المطاردة عن إصابة أحد المتهمين وضبط اثنين آخرين وتم نقل المصاب إلى المستشفى وسط حراسة أمنية مشددة وتحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة بحبس المتهمين والتحفظ المصاب والاستعلام عن حالته لسؤاله والتحفظ على المخدرات المضبوطه والسلاح.
ووردت معلومات سرية للمقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز الخانكة تفيد اختباء ثلاثة من تجار المخدرات فى احد المنازل وسط الزراعات بمنطقة القلج دائرة المركز.
وتم عرض المعلومات على اللواء فخر العربى مدير امن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث اشرف عليه اللواء حاتم الحداد مدير المباحث والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية وتوصلت التحريات الى ان المتهمين 3 من تجار المخدرات ولهم نشاط اجرامى شديد الحطورة ويحوزون اسلحه نارية وذخيره ويختبئون فى منزل وسط الزراعات.
وتوجهت قوة من رجال المباحث وما ان شعر المتهمون بقدوم رجال الشرطه بادروا بفتح النيران على القوة فتبادلت معهم الباطلاق الرصاص واسفرت المطارده عن اصابة احد المتهمين والقى القبض على اثنين اخران وبحوزتهم 2 بندقيه وفرد خرطوش وكميات كبيرة من الزخيرة والمخدرات وتم نقل المصاب الى المستشفى وسط حراسه امنيه امشدده وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهمان 4 ايام على زمة التحقيقات.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا