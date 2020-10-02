مطاردة أمنية تسفر عن إصابة تاجر مخدرات وضبط آخرين بالخانكة

شهدت منطقة القلج دائرة مركز الخانكة مطاردة مثيرة بالرصاص بين قوات الأمن و3 تجار مخدرات مسلحين.





وأسفرت المطاردة عن إصابة أحد المتهمين وضبط اثنين آخرين وتم نقل المصاب إلى المستشفى وسط حراسة أمنية مشددة وتحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة بحبس المتهمين والتحفظ المصاب والاستعلام عن حالته لسؤاله والتحفظ على المخدرات المضبوطه والسلاح.

ووردت معلومات سرية للمقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز الخانكة تفيد اختباء ثلاثة من تجار المخدرات فى احد المنازل وسط الزراعات بمنطقة القلج دائرة المركز.





وتم عرض المعلومات على اللواء فخر العربى مدير امن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث اشرف عليه اللواء حاتم الحداد مدير المباحث والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية وتوصلت التحريات الى ان المتهمين 3 من تجار المخدرات ولهم نشاط اجرامى شديد الحطورة ويحوزون اسلحه نارية وذخيره ويختبئون فى منزل وسط الزراعات.



