"أسيوط الجديدة" تبيع 7 محال و5 وحدات إدارية بـ 6.5 مليون جنيه

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 10:58 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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قالت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، بإنه تم بيع 7 محال تجارية بأنشطة متنوعة،  و5 وحدات مهنية وإدارية  في جلسة  للمزاد العلني  بقيمة بيعية 6 ملايين و500 ألف جنيه.


وأضافت المهندسة جيهان عمار،  أنه تراوح  سعر بيع المتر للمحال التجارية ما بين ١٠ آلاف و٤٧ ألف جنيه، كما تراوح سعر بيع المتر للوحدات المهنية والإدارية بين 3500 جنيه و 7 آلاف جنيه، مشيرةً إلى أنه حضر جلسة المزاد ممثلو مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،  ووزارة المالية وشرطة التعمير.

وأكدت رئيس جهاز أسيوط الجديدة، أنه تم طرح المحال التجارية والوحدات المهنية والإدارية لتلبية احتياجات المدينة، وزيادة فرص الاستثمار بها، مؤكدة أن جهاز المدينة لا يدخر جهداً للارتقاء بالمستوى المعيشى وتوفير الخدمات المختلفة وسبل الراحة لسكان المدينة.

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