كومان يتحدث عن ثنائية ميسي وفاتي في برشلونة

تحدث الهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة، عن ثنائية ميسي وفاتي في هجوم الفريق الكتالوني .

وقال كومان، في تصريحات عقب مباراة برشلونة وسيلتا فيجو التي انتهت بفوز البارسا 3-0:"فخور بالفريق في مباراة اليوم. عملنا جيدًا ولعبنا بالكثير من الانضباط، رغم النقص العددي نجحنا في تحقيق هدفنا".

وأضاف "نقوم بعمل جيد. هذه النتائج تدعونا للاعتقاد بأننا على الطريق الصحيح".

وتابع كومان "ميسي وفاتي؟ الثنائي جيد للغاية، مثل الفريق بأكمله، والبرغوث الأرجنتيني عمل كثيرًا بدون كرة".

وأتم "قرعة دوري الأبطال؟ نعلم أن يوفنتوس من أقوى الفرق في المجموعة، نأمل أن نستمر في هذه البطولة، وعلينا أن نظل فيها".