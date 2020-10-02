تشكيل برشلونة المتوقع أمام إشبيلية

يستعد نادي برشلونة لخوض مباراة قوية أمام إشبيلية يوم الأحد القادم ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.





موعد مباراة برشلونة واشبيلية القادمة الدوري الاسباني

من المتوقع أن تنطلق مباراة برشلونة واشبيلية القادمة الدوري الاسباني يو الاحد القادم الموافق 4 من شهر اكتوبر 2020 في تمام الساعة التاسعة مساء.





ومن المنتظر أن يدخل كومان مباراة إشبيلية بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: نيتو

الدفاع: سيرجي روبيرتو – جيرارد بيكيه – كليمنت لونجليه – جوردي ألبا

الوسط: فرينكي دي يونج – سيرخيو بوسكيتس – فيليبي كوتينيو

الهجوم: ليو ميسي – أنطوان جريزمان – أنسو فاتي



