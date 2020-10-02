تشكيل برشلونة المتوقع أمام إشبيلية

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 12:30 م
انسو فاتي
انسو فاتي
محمد شوقي
Advertisements
يستعد نادي برشلونة لخوض مباراة قوية أمام إشبيلية يوم الأحد القادم ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

موعد مباراة برشلونة واشبيلية القادمة الدوري الاسباني
من المتوقع أن تنطلق مباراة برشلونة واشبيلية القادمة الدوري الاسباني يو الاحد القادم الموافق 4 من شهر اكتوبر 2020 في تمام الساعة التاسعة مساء.

ومن المنتظر أن يدخل كومان مباراة إشبيلية بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: نيتو
الدفاع: سيرجي روبيرتو – جيرارد بيكيه – كليمنت لونجليه – جوردي ألبا
الوسط: فرينكي دي يونج – سيرخيو بوسكيتس – فيليبي كوتينيو
الهجوم: ليو ميسي – أنطوان جريزمان – أنسو فاتي

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تشكيل برشلونة برشلونة انسو فاتي

أخبار تهمك

أمر وحيد تحفظ عليه موسيماني في أول انطباع عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

ليس سيرينو.. نجم صن داونز يدخل حسابات الأهلي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ ساعة و 9 دقيقة

مترجم فايلر يكشف موقفه من تدريب بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

شعبة الأدوية تكشف تفاصيل سحب مستحضر مغشوش من الصيدليات

منذ حوالي 16 ساعة

أول رد فعل من الخطيب بعد وصول موسيماني للقاهرة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق لـ السيسي على إصابة ترامب بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 50 دقيقة

الكشف عن أولى مباريات الأهلي تحت قيادة موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. التضامن: وسائل النقل العامة مجانا لمن فوق الـ70 عاما

منذ حوالي 19 ساعة

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل استقرار

الآن

عاجل.. "الصحة": تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 16 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

وزيرة التضامن تُعلن بشرى سارة لـ المسنين (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

إعلامي تونسي: اختيار موسيماني لتدريب الأهلي قرار خاطئ

منذ يوم

إسرائيل تدخل خط النار مع أذربيجان.. وأرمينيا تستدعي سفيرها في تل أبيب

منذ حوالي 18 ساعة

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

منذ 39 دقيقة

تطورات صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل استقرار

وزيرة التضامن تُعلن بشرى سارة لـ المسنين (فيديو)

09:49 ص

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم

12:31 م

تطورات صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

12:01 م

إسرائيل تدخل خط النار مع أذربيجان.. وأرمينيا تستدعي سفيرها في تل أبيب

08:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟