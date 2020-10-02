الكشف عن أولى مباريات الأهلي تحت قيادة موسيماني

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 10:30 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم رسمياً، تعيين المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق لفريق صن داونز، مديراً فنياً للفريق الأول لكرة للقدم بالنادي، خلفاً للسويسري رينيه فايلر.


وقرر فايلر والنادي الأهلي، فسخ العقد بالتراضي بموجب الشرط الجزائي، والذي يمنح لفايلر الحق في الرحيل خلال الفترة من 1 وحتى 10 أكتوبر.


ووقع اختيار الأهلي على موسيماني، الذي رحل منذ أيام قليلة عن فريق صن داونز، قبل أن يوقع على عقد يربطه بالقلعة الحمراء لمدة موسمين.


وسيقود موسيماني الأهلي، في المباراة المقبلة ضد المقاولون العرب، في إطار الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز، والمقررة يوم الأحد القادم.


وسوف تقام المباراة مساء الأحد القادم 4 أكتوبر على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت الإمارات، وتنقل عبر قناة on time sports.

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