أيمن منصور: رحيل كارتيرون وفايلر وصمة عار فى تاريخهم.. وباتشيكو وموسيمانى يحتاجوا للوقت

أكد أيمن منصور نجم نادى الزمالك ومنتخب مصر السابق أن رحيل باتريس كارتيرون المدير الفنى الفرنسي لنادى الزمالك يعتبر وصمة عار فى تاريخ المدرب، بعدما ترك الفارس الأبيض فى مشوار بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال أيمن منصور فى تصريحات تليفزيونية عبر برنامج ملعب إفريقيا والمذاع على قناة الفضائية المصرية:" ما فعله باتريس كارتيرون المدير الفنى الفرنسي السابق لنادى الزمالك كارثة ووصمة عار فى تاريخه التدريبي بعدما رحل عن الفريق قبل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف:" الزمالك هو من صنع اسمك التدريبي وجعلك تفوز ببطولتى السوبر الإفريقي والمصري بعد مساندة الإدارة وتوفير كل شئ لك ومستوي اللاعبين".

وتابع:" لاعبي الزمالك فعلوا معك كل شئ وساعدوك ثم رحلت عن الفريق قبل مباراة هامة، ومازلت أتذكر الفرحة أمام طنطا بعدما قام الزمالك بالتسجيل فى الدقائق الأخيرة وكأنه توج ببطولة الدوري أو دوري أبطال إفريقيا".

وأتم:" لابد من التماس العذر لكل من باتشيكو وموسيمانى بعد قيادة الأهلي والزمالك فى وقت صعب للغاية بعد رحيل المدربين فايلر وكارتيرون فى وقت صعب، الثنائي ليس معهم عصا سحرية ولكنهم سيحتاجوا للوقت".