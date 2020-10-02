تطورات صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

بات النادي الأهلي قريبا من حسم صفقة انتقال جاستون سيرينو الجناح الأوروجواني، إلى صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





ويجري الأهلي مبحاثاته مع صنداونز، من أجل حسم الصفقة نهائيا، بعد التعاقد مع الجنوب إفريقي بيتسو موسمياني مدرب صنداونز السابق.





وأشارت تقارير صحفية إلى أن الناديان قد اتفقا على الجانب المادي للصفقة، في الوقت الذي يرغب فيه اللاعب في الانتقال إلى الأهلي.





واجتمع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، وسمير عدلي المدير الإداري للفريق، وأمير توفيق مدير التعاقدات في مقر النادي، مع لجنة التخطيط بالاهلي، عقب اجتماع مجلس الإدارة، الذي عقد صباح أمس، وذلك للحديث حول صفقة سيرينو.





جدير بالذكر أن نادي صنداونز كان قد جدد تعاقده مع سيرينو صاحب الـ29 عاما حتى عام 2024 قبل عدة أشهر فقط، بعدما شارك في 41 مباراة هذا الموسم، وسجل فيهم 13 هدفا وصنع 10 آخرين.



